Больше бензина и компьютеров: какие отрасли вывели экономику Татарстана в плюс

Предприятия в Татарстане в 2022 году нарастили производство на 6,6%, несмотря на санкции и разрывы логистических цепочек. Какие отрасли двигали экономику вверх – в материале «Татар-информа».

Объем промышленного производства в 2022 году в Татарстане вырос на 6,6%. В нынешних условиях это выглядит реальным достижением

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Производство в Татарстане оказалось выше, чем в среднем по России

Татарстанстат подвел итоги развития экономики Татарстана в 2022 году. Цифры подтверждают тенденции, которые сформировались во втором полугодии, – «Татар-информ» рассказывал о них в материале по итогам первых 9 месяцев прошлого года.

Объем промышленного производства в 2022 году в Татарстане вырос на 6,6% в сравнении с предыдущим годом в сопоставимых ценах. В нынешних условиях это выглядит реальным достижением – в среднем по России этот показатель ушел в отрицательную плоскость, промышленность недобрала 0,6% до уровня 2021 года.

Индекс промпроизводства в Татарстане пребывал в плюсовой зоне в течение всего года, за исключением апреля, когда органы статистики фиксировали небольшое сокращение (до 99,7% к январю – апрелю предыдущего года). В первом квартале индекс поднимался до 113,3%, в январе – июне темпы замедлились до 108,3%, в январе – сентябре он чуть подрос – до 108,5%.

Как и в предыдущие периоды, в энергетике Татарстана была зафиксирована стагнация, а в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – сокращение до 91,1% (в среднем по РФ – 93,9%).

Годовой индекс в Татарстане вытянули вверх добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Основная для республики отрасль за год выросла на 5,2%, а в целом по стране всего на 0,8%, что также сильно выделяет Татарстан не общероссийском фоне. Правда, главным образом рост был обеспечен за счет добычи так называемых прочих полезных ископаемых, скакнувшей на 74,3% (по РФ – на 5,6%). За это стоит сказать спасибо строителям автодороги М12 и других инфраструктурных объектов. Так, добыча песков взлетела в 2,6 раза (до более чем 6 млн тонн), а гравия – в 1,7 раза, до 9,6 млн тонн.

Годовой индекс в Татарстане вытянула вверх добыча полезных ископаемых. Главным образом – за счет «прочих полезных ископаемых» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается добычи нефти, то она увеличилась лишь на 3,5% – до 35,6 млн тонн. Но это тоже лучше, чем в целом по РФ, где рост составил только 0,7%. Рост в отрасли произошел несмотря на санкции, в том числе ограничения в виде потолка цен, введенные странами G7 под конец года. Эксперты связывают рост добычи с востребованностью российской нефти в Китае, Индии и других азиатских странах.

Впрочем, сильнее всего порадовала ситуация в обрабатывающих производствах, на которые суммарно приходится порядка 70% в объемах отгрузки товаров. Средний показатель по отраслям здесь составил 108,2%, и это хороший результат. По России аналогичный индекс ушел в минус – до 98,7%. Усредненный показатель в этом блоке Татарстанстат выводит на основе сравнения динамики в 21 подотрасли промышленности. В годовом разрезе рост был зафиксирован в 14 из них, падение – всего лишь в семи.

Сильнее всего порадовала ситуация в обрабатывающих производствах, на которые суммарно приходится порядка 70% в объемах отгрузки товаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В лидерах роста – производство компьютеров

Не стоит забывать, что доли этих подотраслей в структуре экономики Татарстана неоднородны. «По деньгам», то есть по объемам отгрузки, наибольший удельный вес (почти 60%) среди отраслей второго передела занимают всего пять производств. Это выпуск кокса и нефтепродуктов (более 20%), химических веществ, автотранспортных средств, пищевых продуктов, а также резиновых и пластмассовых изделий.

Из них по итогам 2022 года выросли только пищепром – на 3,8% (по РФ – на 0,4%) и производство кокса с нефтепродуктами – на 13% (в целом по стране отрасль ушла в минус на 0,4%). Остальные же подотрасли продемонстрировали падение.

В пятерку тех, кто сильнее всего прибавил за год, вошли также производства компьютеров, электронных и оптических изделий. В Татарстане их выпуск вырос более чем на треть, хотя по России рост в этом сегменте составил всего 1,7%. Производство лекарственных средств и «материалов, применяемых в медицинских целях» увеличилось на 27,8% (по РФ – плюс 8,6%), бумаги и бумажных изделий – на 17,5% (в среднем по стране – нулевой рост), а также кожи и изделий из кожи – на 16,5% (падение на 1,7%).

В лидерах падения – деревообработка

Среди сфер, показавших падение, – «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, из соломки и материалов для плетения», сюда входит все, кроме производства мебели. Падение здесь оказалось наибольшим – на 15,7% (в среднем по России – 12,5%).

И это не самая мелкая «по деньгам» отрасль – отгрузка в ней превысила 26,6 млрд рублей, в которую Росстат включает такие виды продукции, как «распиловка, строгание и пропитка древесины» (шпалы и другие продольно распиленные или расколотые лесоматериалы), а также всевозможные изделия из дерева. В прошлом году в Татарстане резко сократилось производство фанеры, коробок деревянных окон, а также ДВП. При этом не сильно, но вырос выпуск деревянных дверей, их коробок и порогов.

Выпуск текстильных изделий снизился на 9,5% (по России минус 8,3%). Всего в этом сегменте отгружено продукции на 3,3 млрд рублей. Упал выпуск нетканых материалов и изделий из них (кроме одежды), а также стеганых одеял.

Выпуск прочей минеральной продукции – кирпичей, бетона, теплоизоляционных материалов – сократился на 6,3% (минус 0,2% по стране). Всего здесь произведено товаров на 57,5 млрд рублей. При этом в 1,8 раза вырос выпуск строительных растворов, но объемы других видов продукции сократились, в том числе керамики и изоляционных материалов.

Отгрузка машин и оборудования упала на 4,1% (рост в среднем по России на 1,9%) – до 65,6 млрд рублей. Сократился выпуск насосов, зато в пять раз выросло производство тракторов для сельского хозяйства – до 1,7 тыс. штук.

Производство грузовиков сократилось на четверть

Расстраивает динамика в более капиталоемких подотраслях. Так, в химпроме положительная тенденция наблюдалась лишь в производстве химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука. При этом сократились объемы выпуска лакокрасочных материалов, а также моющих средств и твердого туалетного мыла. Видимо, компания «Нэфис Косметикс» пока заместила не все западные компоненты.

Более чем на 70% рухнули объемы выпуска легковых автомобилей и автобусов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В производстве автотранспортных средств (более 376 млрд рублей) более чем на 70% рухнули объемы выпуска легковых автомобилей и автобусов, на 25% – грузовиков, на 18% – прицепов и полуприцепов. В целом скорость падения – на 10% оказалась небольшой. В целом в России отрасль «просела» более чем на 45%. Летом вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров называл автопром самым «уязвленным» санкциями: в течение года многие зарубежные производители остановили заводы в России, ограничительные меры коснулись ввоза комплектующих и усложнили логистические цепочки.

По оценке Волго-Вятского ГУ Банка России, «несмотря на сохранение сниженных объемов производства и продаж», в последние месяцы 2022 года «продолжалась постепенная адаптация к новым условиям». Так, в декабре 2022 года в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей увеличились объемы продаж отечественных марок, производимых в Поволжье. По факту от аналогичного общероссийскому спада в Татарстане автопром удержал один набережночелнинский гигант КАМАЗ.

В сегменте резиновых и пластмассовых изделий (более 235 млрд рублей отгрузки) Татарстанстат выделяет две подотрасли. «Резиновая» часть выросла на 1,7% за счет выпуска шин и покрышек для легковых автомобилей, с одновременным сокращением для грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин. Среди изделий из пластмасс (индекс тут составил 93,7%) сократилось производство оконных и дверных блоков.

«Резиновая» часть выросла на 1,7% за счет выпуска шин и покрышек для легковых автомобилей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выпуск бензина в Татарстане вырос на 40%

«Разновесные» отрасли показали и разный по динамике рост. Стоит выделить производство кокса и нефтепродуктов, на которое в общем объеме отгрузки по Татарстану (4,6 трлн рублей) приходится более 1 трлн рублей. На переработку в 2022 году поступило более 22,4 млн тонн нефти (рост на 11,6% к аналогичному показателю 2021 года). Более чем на 26% вырос выпуск дизтоплива (более 11 млн тонн), на 40% – автомобильного бензина (почти 2,9 млн тонн). И на 60,6% – нефтяного кокса. При этом почти на 40% сократилось производство нефтяных смазочных масел, а почти на 20% – топочного мазута.

Остальные лидеры роста по объемам отгрузки с этой отраслью совершенно не сопоставимы. Например, рекордсмены по скорости роста производства – компьютеры и оптическая аппаратура – «в деньгах» показали всего 75 млрд рублей. Как уже отмечал «Татар-информ», рост в этой подотрасли Татарстанстат оценивает исключительно в рублях (такое характерно и для других, но в случае с «компьютерной» это выглядит наиболее выпукло).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, производство компьютеров, их частей и принадлежностей за год выросло в 2,8 раза, причем только в декабре к аналогичному месяцу прошлого года рост составил 2,6 раза, а к ноябрю – более 28%. Выпуск разного рода коммуникационного оборудования тоже скакнул кратно. Например, устройств охранной и пожарной сигнализации – на 29%, радио- и телевизионной передающей аппаратуры – на 21,2%, а приборов для измерения, контроля и испытаний – на 15%.

«Основной причиной стремительного роста является проведение специальной военной операции. Отсюда вытекают две косвенные причины. Во-первых, происходит увеличение стоимости конечных продуктов за счет параллельного импорта, из-за чего цена увеличивается в полтора раза, или же делают выбор в пользу более дорогих отечественных альтернатив. Во-вторых, идет переориентация на местного производителя, так как завоз деталей и продукции из-за границы теперь недоступен и производители готовы покупать отечественные изделия, хоть и дороже», – объяснял в ноябре «Татар-информу» председатель Комитета по развитию ИТ и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РТ Роман Сухарь.

Как отмечалось в публикации РБК со ссылкой на главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, имеющие отношение к оборонному заказу категории Росстат включает в структуру не только компьютерной подотрасли (микросхемы для вооружений, радиолокационные приборы, средства связи, радиоэлектроника), но и в производства готовых металлических изделий. Это может быть оружие, боеприпасы военные транспортные средства. В Татарстане эти отрасли выросли на 2,1% (по РФ – плюс 7%) и на 12,1% (по РФ – минус 4,2%). В отгрузке на них пришлось по более чем 103 и 73 млрд рублей соответственно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вторая по скорости роста лекарственная индустрия в деньгах «весит» всего 6,3 млрд рублей. В Татарстанстате отмечают, что за год сократилось производство препаратов для лечения заболеваний кожи, зато выросло – для лечения сердечно-сосудистой системы и глаз. В бумажной индустрии сильнее всего скакнул выпуск подгузников (почти на 60%), туалетной бумаги (почти на 30%, до 2,6 млрд штук) и санитарно-гигиенических полотенец (более чем на 20%). При том что выпуск бумаги и картона вырос за год всего лишь на 2%. В деньгах на всю эту отрасль приходится почти 45 млрд рублей.

В самой микроскопической по отгрузке (около 1,4 млрд рублей) отрасли изделий из кожи за год увеличился выпуск обуви (до 1,3 млн пар, то есть по одной паре на каждого жителя Казани). Причем не только кожаной, но и с верхом из текстильных материалов (кроме спортивной). Одновременно сократились объемы производства валяной детской обуви (на 27%).

Среди отраслей, также показавших рост, выделим производство электрооборудования (отгрузка – более 86 млрд рублей), тем более что по РФ в ней было зафиксировано падение на 3,7%. Судя по данным Татарстанстата, в разрезе отдельной продукции сильно выросло (в тоннах) производство обмоточных изолированных проводов (более чем на 37%), зато на 17% сократился выпуск светильников (до 778,8 тыс. штук), а на 8,5% – бытовых холодильников и морозильников (в штуках данные не указаны).

Фото: © Владимир Ваисльев / «Татар-информ»

Как отмечал ранее в разговоре с «Татар-информом» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, «когда отрасль небольшая, добиться в ней кратного роста не сложно. Это вот добычу нефти сложно нарастить быстро на 20%, а тут открылась пара новых производств, пусть даже маленьких, и сразу динамика полетит вверх. В таких сегментах статистика может гулять год от года, они не базовые для республики, объемы там небольшие, так что в данном случае вряд ли можно говорить о какой-то тенденции – скорее, это случайность». В то же время Кох подчеркивал, что рост в сегменте кокса и нефтепродуктов отражает ранее сделанную ставку на развитие внутренней нефтепереработки, строительства таких комплексов, как «ТАНЕКО». А взлет фармацевтической промышленности базируется на факторе пандемии и набирающего скорость импортозамещения.

По оценке Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов «обвал связан с уходом западных партнеров и прекращением поставок импортных комплектующих». Также санкции оказали негативное влияние на деревообработку, химическое производство, отчасти металлургию. «По лекарственным средствам и медицинским материалам динамика резко развернулась вниз в четвертом квартале 2022 года. По производству одежды рост в годовой динамике резко ускорился с октября (что многие связывают с влиянием частичной мобилизации и гособоронзаказом), по компьютерам, оптике и электронике, а также готовым металлическим изделиям внутригодовая динамика высоковолатильна, в этих отраслях также возможно влияние гособоронзаказа», – отмечает эксперт.