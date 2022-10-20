Минниханов упрекнул ведомства Минуллиной и Айдельдинова за работу с промпарками

Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием к Государственному Совету РТ, покритиковал Агентство инвестиционного развития Татарстана и Инвестиционно-венчурный фонд республики за организацию работы с промышленными парками.

Руководитель республики сообщил, что на долю малого и среднего бизнеса приходится более 41% рабочих мест в Татарстане. По его мнению, сегодня предпринимателям необходимо быстрее адаптироваться к новым реалиям и максимально заполнять освобождающиеся на рынке ниши.

«Наша задача — поддержать татарстанских производителей, в том числе используя потенциал муниципальных промышленных парков. Это ключевой резерв для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня основной задачей становится их качественное развитие», — отметил Минниханов.

По словам Президента РТ, успех работы промышленного парка зависит от наличия эффективной управляющей компании, действующих резидентов, обеспеченности инженерной инфраструктурой, необходимой для размещения новых производств, а также активной позиции глав районов и городов по привлечению инвесторов.

«Вместе с тем не все муниципальные промышленные парки соответствуют данным критериям. Также мы не видим конкретных результатов работы Инвестиционно-венчурного фонда (возглавляет Айнур Айдельдинов — прим. Т-и) и Агентства инвестиционного развития республики (руководитель Талия Минуллина — прим. Т-и) по закрепленным промышленным паркам», — обратил внимание Минниханов.

Он поручил Министерству экономики республики совместно с главами муниципальных районов и управляющими компаниями эффективных промпарков максимально тиражировать успешный опыт, а также продолжить работу по сокращению сдерживающих факторов развития промпарков для создания благоприятных условий по привлечению новых резидентов.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание помимо депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, главы общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.