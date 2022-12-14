«Что за футбол устроили?»: Минниханов отчитал чиновников, ответственных за инвестклимат

Как сделать «путь инвестора» в Татарстане более комфортным и какие административные барьеры нужно убрать, обсудили сегодня в Доме Правительства республики под руководством Президента РТ Рустама Минниханова. Он раскритиковал ведомства за бюрократию, потребовав не рассказывать сказок, а решать проблемы, «чтобы люди не мучились».

Рустам Минниханов принял участие в заседании Кабинета Министров РТ по вопросу повышения инвестиционной привлекательности республики

Фото: president.tatarstan.ru

Инвестклимат оценивают сами инвесторы

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел заседание Правительства РТ, посвященное повышению инвестиционной привлекательности республики. Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что текущая социально-экономическая ситуация требует более пристального внимания к работе с инвесторами, к созданию максимально комфортных условий для реализации инвестпроектов на территории республики и привлечению новых инвестиций.

Для этого есть несколько инструментов. Например, Региональный инвестиционный стандарт, который в Татарстане утвердили в конце 2021 года. Еще есть новый проект «Росатома», так называемый сквозной инвестиционный поток, в который республика пока вошла на правах региона-наблюдателя. Также Агентство стратегических инициатив (АСИ) ежегодно формирует Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. По итогам прошлого года Татарстану удалось сохранить в нем второе место после Москвы. Но расслабляться рано.

Так, в прошлом году расчет результатов рейтинга был произведен по 67 показателям в четырех направлениях (регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого предпринимательства). Однако в этом году к ним добавили еще 25 показателей. При этом, как специально подчеркнул Шагиахметов, 72% из них появились в результате опросов основных стейкхолдеров, то есть самих предпринимателей и инвесторов.

Минэкономики РТ провело анализ результатов текущего рейтинга, сравнило положение республики с положением регионов-лидеров, показывающих самые высокие результаты, а также спросило самих предпринимателей о тех барьерах, с которыми они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. В результате, заявил Мидхат Шагиахметов, были выявлены «точки роста», для развития потенциала которых необходимо принять ряд управленческих решений. В конечном итоге главная цель – повышать комфорт для ведения предпринимательской деятельности в Татарстане, что, несомненно, обеспечит и приток сюда инвестиций.

Мидхат Шагиахметов: «Текущая социально-экономическая ситуация требует более пристального внимания к работе с инвесторами» Фото: president.tatarstan.ru

Непрозрачные процедуры

Доклад министра пестрил всевозможными цифрами, в нагромождении которых немудрено запутаться. Но, на самом деле, речь идет о конкретных вещах, способных как максимально помочь инвестору, так и успешно похоронить все его инициативы. В некоторых блоках Татарстану явно есть чем гордиться. Например, оказалось, что эффективность институтов, обеспечивающих защиту бизнеса и снижение административного давления на предпринимателей, они сами оценивают положительно. По словам Шагиахметова, это следствие того, что в деятельность органов контроля ввели новые инструменты профилактики. Положительно сказалась и комплексная работа министерства с органами контроля и Уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Но тот же опрос бизнес-сообщества показал, что процедуры прохождения контрольных (или надзорных) мероприятий все еще остаются для них недостаточно понятными и «прозрачными». Для решения проблемы министр рекомендовал проверяющим органам внедрять механизмы дистанционного взаимодействия. А для роста оценки качества и доступности финансовой поддержки бизнеса, Минэкономики РТ собирается упростить получение мер через цифровые сервисы и размещение понятной и исчерпывающей информации.

По результатам 2021 года в Татарстане также зафиксировали повышение уровня развития малого предпринимательства. По итогам 11 месяцев текущего года, заявил Шагиахметов, долю численности работников в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) по методике Национального рейтинга можно оценить в 38% (или 749 тыс. человек), что сопоставимо со значениями в регионах-лидерах. Но вот доля закупок у МСП от совокупного объема закупок составляет 48%, что далеко от лидерских показателей.

Для сохранения достигнутого успеха республике нужно наращивать число самозанятых (как минимум на 60 тыс. человек), максимально использовать потенциал индустриальных парков в районах (привлекать новых и масштабировать проекты действующих резидентов). А также – обучать: уже сегодня, на основании обращений бизнеса, перечень образовательных программ был актуализирован, в том числе с учетом развития маркетплейсов, и персонализирован –направлен на отдельные категории бизнеса, например, социальных предпринимателей, женщин и так далее.

В текущем году республике не удалось повысить эффективность процедур по регистрации прав собственности. Основная проблема в данном случае сконцентрирована на уровне МФЦ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предоставление услуг нужно ускорить

Наиболее проблемным остается блок «Регуляторная среда», в котором оцениваются показатели эффективности оказания различных государственных услуг для бизнеса (из 319 видов государственных и муниципальных услуг, которые сегодня можно получить через единый Портал РТ, 60% составляют именно услуги для предпринимателей и инвесторов). Ключевые из них – выдача разрешений на строительство и лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, а также подключение к электросетям. В текущем рейтинге оцениваются и другие услуги – подключение к газопроводам, сетям водоснабжения и водоотведения, получение в аренду земельных участков (без торгов) и согласование ввода объекта в эксплуатацию.

Очевидно, что все эти процедуры нуждаются в ускорении – и предела для совершенства на этом пути нет. А ускорение возможно за счет проработки алгоритмов действий для инвестора, в которых будут прописаны единые требования к органам власти, конкретные этапы и сроки. В рамках работы по внедрению Регионального инвестиционного стандарта Минэкономики РТ, совместно с другими органами и ведомствами, а также ресурсоснабжающими организациями, эти алгоритмы прорабатывают. В большинстве случаев речь идет, фактически, об оптимизации межведомственного взаимодействия. Например, в следующем году в Татарстане планируют реализовать такую практику – организовать процесс согласительных процедур внутри ведомств в параллельном онлайн-формате и в оптимальные сроки.

Низкой остается эффективность процедур по выдаче лицензий на медицинскую деятельность и автобусные перевозки (эти услуги до сих пор не переведены в электронный вид, подать документы через МФЦ тоже невозможно) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И здесь Татарстану, несмотря на второе место в Национальном рейтинге, придется еще сильно потрудиться. Например, в текущем году республике не удалось повысить эффективность процедур по регистрации прав собственности – срок предоставления этой услуги составляет 9,37 дней, что сильно больше, чем в среднем у регионов-лидеров (6,86 дней), а количество необходимых процедур – 2,4 единицы (у лидеров в среднем – 1,82). Основная проблема в данном случае сконцентрирована на уровне МФЦ и органов местного самоуправления. По словам Мидхата Шагиахметова, нужно сократить количество возвратов и приостановок документов от регистраторов на местах.

Что касается ввода объектов в эксплуатацию, сроки получения этой услуги в Татарстане оказались лучше, чем в среднем по регионам-лидерам (26,98 дней), но процедур – 9,11 единиц – больше (3,78 единиц). Еще больше разрыв – в процедуре по получению в аренду земельных участков через торги: 80,56 дней и 6,38 единиц (в регионах лидерах – 26,59 дней и 2,97 единиц). Тормозят не только власти на местах, но и регистрирующие службы.

Низкой остается эффективность процедур по выдаче лицензий на медицинскую деятельность и автобусные перевозки (как оказалось, эти услуги до сих пор не переведены в электронный вид, подать документы через МФЦ тоже невозможно), а также по подключению к электроэнергии, водо- и газоснабжению. Хотя в первом случае срок предоставления услуги и количество процедур удалось за год немного сократить (до 43,53 дней при среднем по регионам-лидерам значении в 37,88 дней, и с 5,33 до 4,28 единиц, но у лидеров – 3,13 единиц). Для решения проблем планируется подключить «Сетевую компанию» к платформе строительства «Я строю», которую сейчас разрабатывает Минцифры РТ, перевести в электронный вид подачу заявки на временное техприсоединение к электросетям.

Хуже всего в Татарстане оказались дела с процедурами подключения к газопроводам, что для газифицированного региона выглядит странным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проблемы с подключением к газопроводам

Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения оценивалась впервые, и оказалась очень низкой – срок предоставления услуги составляет 62,88 дней, а количество процедур – 5,53 единиц, в то время как в регионах-лидерах эти показатели – 23,7 дней и 3,42 единиц, соответственно. «Затык», как оказалось, в ресурсоснабжающих организациях в районах, которые долго исполняют заявки.

Но хуже всего в Татарстане оказались дела с процедурами подключения к газопроводам, что для газифицированного региона выглядит странным. Срок предоставления этой услуги в республике составляет 114,07 дней, а количество процедур – 10,81 единиц, в то время как в регионах-лидерах эти показатели в два раза ниже.

Рустама Минниханова тема явно «задела», и он поднял с места главу «Газпром Трансгаз Казани» Рустема Усманова. Тот ответил, что компания делает все, что должна – проблемы возникают на местах, где чиновники не поспевают с согласованием трасс, отводом земельных участков под газопроводы, и даже выдачей ордеров на земляные работы. В планах на ближайшее время, подчеркнул Шагихаметов, пройти полный «клиентский путь» для определения стоп-факторов и до конца первого квартала 2023 года выработать решение проблемы.

Рустем Усманов: «Компания делает все, что должна – проблемы возникают на местах, где чиновники не поспевают с согласованием трасс, отводом земельных участков под газопроводы» Фото: president.tatarstan.ru

Как заявил Президент РТ, если ускорить все эти процедуры можно, забрав полномочия у муниципалитетов на уровень республики. Этим путем можно пойти, но тогда Минэкономики Татарстана должно выступить с конкретными предложениями. В то же время Минниханов считает, что стратегически было бы более правильным помогать чиновникам на местах, которые находятся ближе «к земле» и должны работать более эффективно.

По мнению Мидхата Шагиахметова, повышению показателей в блоке «Регуляторная среда» будет способствовать также максимальная цифровизация процессов – в том числе запуск Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД, пока она завершена только в части тиражирования функционала системы на все муниципальные образования). Систему также предстоит наполнить актуальной оцифрованной информацией об инженерной инфраструктуре, и интегрировать ее с Порталом «Услуги РТ».

«Для улучшения инвестиционного климата необходима согласованная и скоординированная работа всех уровней власти, предприятий и организаций республики. Наша совместная деятельность должна проходить в штабном формате, и в конечном счете привести к комплексному решению стоящих перед нами задач, оперативному реагированию на возникающие проблемы и выявлению резервов развития», – заключил министр экономики РТ.

Талия Минуллина напомнила, что в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта в Татарстане была разработана Инвестиционная декларация Фото: president.tatarstan.ru

Такой футбол нам не нужен

Следом к трибуне вышла руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина. Она напомнила, что в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта в Татарстане была разработана Инвестиционная декларация. Но эта, по сути, хартия с гарантиями для инвесторов, увязла в бесконечных межведомственных согласованиях, потому Минуллина попросила коллег перестать вносить в документ постоянные правки и утвердить его в нынешнем виде.

Не пользуется популярностью у бизнеса и Инвестиционная карта Татарстана: у сайта всего 2 тыс. посещений в этом году, из них львиная доля – от тех, кто вносит в карту данные. В то же время на контроле в АИР сейчас находится 167 инвестиционных проектов в стадии реализации. Многие из них прошли через Инвестиционные советы, на которых Правительство РТ рассматривает наиболее яркие и интересные предложения инвесторов. Но тут вдруг обнаружилась другая проблема. По словам Минуллиной, в этом году было проведено уже 15 заседаний, но протокол инвестсовета, прошедшего 27 сентября, был утвержден только… 3 декабря! Документ также пострадал от межведомственных обменов – коллеги возвращали его на доработку 17 раз!

Это сообщение возмутило Рустама Минниханова. «Это что за футбол тут такой устроили? Кто отвечает за прохождение документов? Кто контролирует регламент? Почему, если решения приняты, так долго все ходит между кабинетами? Это не нормально. Вы чего бюрократы такие? Мы каждую неделю с вами тут собираемся, но вы мне ни разу не сказали про такую задержку», – не скрывал эмоций Президент Татарстана. В конечном итоге он потребовал найти и наказать виновных «футболистов».

На эмоциях Минниханов не стал слушать и доклады об эффективности регуляторных процедур, практически сразу отправив вышедшего к трибуне замглавы Минстроя РТ Алексея Фролова на место, попросив «не рассказывать ему сказки».

«Мне не надо рассказывать, как у вас все хорошо, мне про проблемы нужна информация. Чем нужно помочь, чтобы Татарстан был в группе лидеров, чтобы люди не мучились и не бегали по чиновникам», – сказал руководитель республики. Он потребовал собрать представителей ведомстве отдельно еще раз для более предметного совещания. «И в футбол этот хватит играть!» – предупредил Президент РТ.

Алексея Фролова Минниханов не стал слушать и отправил на место, попросив «не рассказывать ему сказки» Фото: president.tatarstan.ru

Казань стала примером оптимизации услуг

Впрочем, заседание завершилось на позитивной ноте: доклад главы руководителя исполнительного комитета Казани Рустема Гафарова о том, какого прогресса добились на муниципальном уровне, Президента РТ явно порадовал. И он предложил на базе Казани открыть «школу передового опыта» по разным направлениям для администраций муниципальных районов.

Кроме того, большие надежды Татарстан связывает с участием в проекте «Сквозной инвестиционный поток», который в рамках внедрения того же Регионального инвестиционного стандарта реализует «Росатом». Республика вошла в проект в качестве региона-наблюдателя, и рассчитывает, что с участием специалистов госкорпорации выявит объективные резервы для сокращения времени и процедур, проходимых инвестором при получении услуг.

По данным Минэкономики РТ, проект предполагает анализ текущего состояния прохождения алгоритмов действий инвестора при методологической поддержке, оказываемой министерствам, подведомственным и ресурсоснабжающим организациям со стороны «Росатома».

Сейчас в Татарстане ведется работа по анализу и картированию алгоритмов действий инвестора по восьми направлениям – технологическим присоединениям к сетям (газ, вода, свет, тепло), получение разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, земельного участка в аренду с проведением и без проведения торгов. Сформированы рабочие группы под руководством профильных министров и руководителей, в состав которых в совокупности входят 70 человек.

По словам замглавы Минэкономразвития РФ Мурата Керефова, подключавшегося к заседанию по видеосвязи из Москвы, порядка 60% проблем инвесторов можно решить на уровне субъекта РФ. Остальное – задача федерального центра, которому нужно, в свою очередь, получить список нормативных правовых актов, нуждающихся в корректировке, что, в свою очередь, позволит сделать более комфортным путь любого инвестора.