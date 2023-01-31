«Для движения нужен приводной ремень»: как Геллер дал бизнесу заработать 200 млрд рублей

Предприниматели из Татарстана получили в 2022 году рекордную выручку на ресурсах Республиканского маркетингового центра. Совместно с оператором площадки «Татар-информ» составил рейтинг районов, из которого видно, кто из глав уделяет внимание развитию малого и среднего бизнеса, а кто в числе отстающих.

Выручка резидентов Республиканского маркетингового центра (РМЦ) по итогам 2022 года превысила 193 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Поставщиков – столько же, выручка на 35% больше

Выручка резидентов Республиканского маркетингового центра (РМЦ) по итогам 2022 года превысила 193 млрд рублей. Об этом сообщили «Татар-информу» в Агентстве по госзаказу Республики Татарстан (АГЗРТ), которое управляет электронными площадками биржевой торговли федерального уровня. Это рекордное достижение, учитывая, что этими ресурсами e-com пользуются главным образом представители малого и среднего бизнеса (МСБ) из Татарстана.

Для сравнения: «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года показывал выручку в размере более 106 млрд рублей, а КАМАЗ – более 271 млрд рублей. То есть предприниматели, получившие за счет РМЦ доступ к обезличенным электронным торгам, совокупно показали сопоставимый с грандами экономики Татарстана оборот. Или другой пример – такой же объем составляет оборот всей торговли в Татарстане в среднем за два месяца.

Рекорд тем более впечатляет, потому что число продавцов из республики не увеличилось – так же чуть более 4,3 тыс. Однако почти четверть – 979, это новые продавцы и они «заработали» более 8,4 млрд рублей. И если в 2021-м все эти предприниматели наторговали на 125 млрд рублей, то за год обороты выросли на 35%.

«Даже если люди работают с маржой в 5%, они уже получили прибыль в девять с лишним миллиардов рублей! Эти деньги они понесут в наши парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы. Таким образом экономика Татарстана получает вторичный оборот капитала», – описал преимущества от деятельности РМЦ глава АГЗ РТ Яков Геллер.

Яков Геллер: «Чем больше заказов, тем больше и сумма выручки, которая распределяется на максимально возможное число предпринимателей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ранее в интервью «Татар-информу» он отмечал, что «будет очень доволен», «если по итогам года мы выйдем на уровень (выручки) в 180 миллиардов». Установленный рекорд его и удивил, и порадовал. Но причины роста Геллер считает объективными.

«Дело в том, что наша работа не проходит даром – все больше руководителей районов Татарстана начинают понимать, что чем больше людей на их территориях получит доступ к торгам, тем больше денег они заработают. Также растет и число заказов, особенно со стороны бюджетных организаций, которые также в руках муниципальных властей. А чем больше заказов – тем больше и сумма выручки, которая распределяется на максимально возможное число предпринимателей», – сказал Геллер.

Он отметил, что РМЦ усиливает и свою образовательную функцию: «В прошлом году мы вышли на режим два вебинара в неделю, в итоге за год провели более 112 тренингов, о которых местные власти оповещают предпринимателей. Мы учим, как продавать через электронные площадки».

Закупочный модуль РМЦ построен на базе общероссийской системы электронной торговли с общим доменным именем Zakazrf.ru Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Топ-5 городов и районов Татарстана

Напомним, РМЦ как «агрегатор функций по продвижению на рынки продукции региональных поставщиков» был создан по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова для настройки площадок электронной торговли под интересы республиканской экономики. Проще говоря, цель этой структуры – чтобы к электронным закупкам для нужд Татарстана привлекалось максимальное число поставщиков из республики. Хотя при этом РМЦ показывает и возможности для торговли вне Татарстана (АГЗ РТ открыл уже несколько аналогичных площадок в других регионах страны).

Закупочный модуль РМЦ построен на базе общероссийской системы электронной торговли, с общим доменным именем Zakazrf.ru. Он объединяет федеральные площадки для бюджетных закупок по ФЗ-44, коммерческих торгов по ФЗ-223, площадку по реализации имущества и прав, а также агрегатор «Биржевая площадка» bp.Zakazrf.ru. Ко всему прочему, с весны прошлого года РМЦ добавил еще один уникальный инструмент, созданный в помощь импортозамещению, – список инвестиционных ниш. Сейчас в нем 419 товарных позиций.

Основной объем выручки на ресурсах РМЦ республиканские продавцы получают на площадке для проведения бюджетных закупок по ФЗ-44 – более 160 млрд рублей. Остальное «добирают» в рамках коммерческих торгов по ФЗ-223 (более 30 млрд рублей) и на общей биржевой площадке (около 3 млрд рублей). Кстати, 350 продавцов из Татарстана в прошлом году получили через РМЦ более 3,3 млрд рублей выручки от заказчиков вне республики. То есть эта возможность также постепенно «раскручивается».

В разрезе районов и городов Татарстана преимущество Казани выглядит подавляющим и безоговорочным. По итогам 2022 года почти 2,5 тыс. продавцов из Казани наторговали через ресурсы РМЦ на 160 млрд рублей. В топ-5 муниципалитетов по числу продавцов входят также Набережные Челны (471), Нижнекамский (145), Альметьевский (126) и Зеленодольский районы (82). А по выручке следом за Казанью стоят опять же Автоград (8,6 млрд рублей), Сабинский (3,7 млрд рублей), Актанышский (2 млрд рублей) и Бугульминский районы (1,9 млрд рублей).

Первая десятка обновилась наполовину

Ежемесячное ранжирование районов Татарстана в АГЗ РТ делают, переводя абсолютные показатели в относительные, то есть пересчитывая объемы выручки на 10 тыс. населения. Такой подход позволяет более объективно сравнивать несопоставимое – ту же Казань со всеми остальными 44 муниципалитетами республики.

Но даже после таких математических игр по итогам 2022 года столица Татарстана вышла на первое место в рейтинге, хотя годом ранее финишировала на третьей строчке. Впрочем, прогресс Казани не удивляет, если учесть рост выручки и в абсолютных (с 93 до 160 млрд рублей), и в относительных цифрах (с 740 млн до 1,27 млрд рублей). По словам Геллера, мэр города Ильсур Метшин уверен, что можно работать еще лучше. Для сравнения: в среднем по Татарстану показатель «относительной» выручки по итогам 2022 года чуть-чуть не дотянул до 500 млн рублей (годом ранее было 321 млн рублей).

Сабинский район, которым с 1999 года руководит младший брат Президента Татарстана Раис Минниханов, как и годом ранее, остался на втором месте: «относительная» выручка здесь практически равна «казанской» (годом ранее показатель выходил больше, чуть более 1 млрд). При том, что в абсолютных цифрах 46 местных продавцов получили всего 3,7 млрд рублей (в 2021-м – почти на 3,2 млрд рублей, хотя продавцов было больше). Кроме Казани выше этот показатель только в Набережных Челнах.

Актанышский район переместился по итогам 2022 года на третье место Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А вот лидер 2021 года – Актанышский район – переместился по итогам 2022-го на третье место. И немудрено: выручка в пересчете на 10 тыс. населения здесь за год сократилась с 1,1 млрд до почти 700 млн рублей. Возможно, причина – в кадровых изменениях: в прошлом году в районе сменился глава – с сентября его возглавил выходец из «Сетевой компании» Ленар Зарипов.

Вообще выручку в размере более 1 млрд рублей (в абсолютных цифрах) в прошлом году получили, кроме упомянутых выше, Апастовский, Арский, Балтасинский, Тукаевский и Лаишевский районы. Интересно, что по итогам 2021 таких рекордов здесь поставлено не было (исключение – Тукаевский). Зато тогда более 1,2 млрд рублей получили поставщики Мензелинского района. Среди топ-10 лидеров есть и районы, где выручка местных продавцов составила даже меньше миллиарда, – это Бавлинский (838 млн рублей), Алексеевский (734 млн рублей) и Тюлячинский (420 млн рублей).

«Наши таблицы показывают по факту только одно – насколько хорошо руководитель района помогает малому бизнесу»

Тукаевский район, как и Сабы, сохранил позиции в рейтинге – остался на шестом месте. Хотя в абсолютных цифрах оборот у местных поставщиков и вырос с 1,1 до 1,4 млрд рублей. Заметно продвинулись в рейтинге такие районы, как Апастовский, Тюлячинский, Алексеевский, Балтасинский и Бавлинский. Нельзя сказать, что они совершили взлеты – по итогам 2021-го они занимали места во втором десятке рейтинга. А теперь переместились в первый. При этом в абсолютных цифрах динамика местами выглядит впечатляюще. Например, в Апастовском районе, который в октябре 2021 года возглавил еще выходец из «Сетевой компании» – Айрат Зиганшин, выручка выросла в три раза, с 315 млн до 1,1 млрд рублей!

В Апастовском районе, который в октябре 2021 года возглавил еще выходец из «Сетевой компании» – Айрат Зиганшин, выручка выросла в три раза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В остальных «взлетевших» рост этого показателя тоже кратный. Например, в Тюлячинском – со 157 до 420 млн рублей (с конца 2020 года район возглавляет бывший замглавы Минсельхоза РТ по животноводству Назип Хазипов), в Алексеевском – с 378 до 734 млн рублей (им с 2018 года руководит Сергей Демидов, в прошлом тоже замминистра – земельных и имущественных отношений РТ), в Бавлинском – с 420 до 839 млн рублей (в сентября его официально возглавил руководитель исполкома Ильяс Гузаиров), а в Балтасинском – с 632 до 1,2 млрд рублей (с 2012 года глава – заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан Рамиль Натфуллин). При этом число продавцов за год выросло только в Тюлячинском районе (20 вместо 17), в других муниципалитетах их стало даже меньше.

Из топ-10 лидеров только Лаишевский район (им с 2020 года руководит Ильдус Зарипов, в 2011-2019 годах бывший главой Тюлячинского района) опустился с 5-го по итогам 2021-го на 9-е место по итогам года. Это выглядит не вполне объяснимым, так как число продавцов здесь выросло (с 35 до 43), а объемы их выручки сократились с 1,7 до 1,3 млрд рублей.

Еще одна любопытная цифра: 54 продавца из шести районов-аутсайдеров (тех, что занимают места с 40-го по 45-е) в сумме наторговали за 2022 год примерно на 121 млн рублей. Для сравнения – сопоставимые объемы выручки за то же время получили, например, 16 продавцов Рыбно-Слободского района (117 млн рублей). В абсолютных цифрах выделяется занявший последнее место Камско-Устьинский район (с 2019 года его глава – Наиль Вазыхов) – микроскопический на общем фоне оборот в 8,8 млн рублей, полученные семью продавцами (по итогам 2021-го было более 26 млн рублей, но 11 продавцов). Ближе всех к этому антирекорду еще один из отстающих – Атнинский район, который с 2005 года возглавляет Габдулахат Хакимов (12 млн рублей, причем силами пяти продавцов).

Также за год «сдал» Новошешминский (им с 2010 года руководит Вячеслав Козлов, уроженец райцентра, в 2000-2010 годы переезжавший в кресло главы Чистопольского района) – 5 местных продавцов получили выручку в 19,8 млн рублей, при том что по итогам 2021 года 8 продавцов «наторговали» на 30 млн рублей. Интересно, что этот район стабильно входит в топ-10 рейтингов социально-экономического развития, которые ежемесячно составляет Минэкономики РТ. Но вот бывают и такие исключения.

Другой передовик из тех же рейтингов – промышленно развитый Менделеевский район – в ранжировании РМЦ снова остался на 42-м месте: выручка девяти местных продавцов за 2022 год превысила скромные 35 млн рублей (годом ранее восемь продавцов получили 32 млн рублей). С 2021 года этим районом руководит Радмир Беляев, внучатый племянник одного из отцов-основателей Набережных Челнов – первого секретаря горкома Раиса Беляева. Молодой и продвинутый глава прошел хорошую закалку в Нижнекамском районе, где несколько лет работал замглавы исполнительного комитета. В Менделеевском районе создана одна из пяти ТОСЭР в Татарстане, здесь работает и химический гигант «Аммоний». Но вот ресурсами РМЦ местные продавцы почему-то пользоваться не спешат.

В Менделеевском районе создана одна из пяти ТОСЭР в Татарстане, здесь работает и химический гигант «Аммоний» Фото: © «Татар-информ»

В итоге по объему выручки Менделеевский оказывается в группе с такими «малышами», как Алькеевский и Спасский районы. Кстати, столько же республиканских продавцов (9) пользуются ресурсами РМЦ, например, в Алексеевском районе (а он входит в топ-10). А в Муслюмовском (7) и Черемшанском (8) продавцов еще меньше, но выручку они получили за прошлый год – 353 и почти 80 млн рублей соответственно.

«Ключевая задача РМЦ – чтобы как можно больше предпринимателей Татарстана смогли получить как можно больше выручки в самом регионе. Инструментов для этого у нас достаточно: закупочный модуль РМЦ, инвестиционные ниши, все наши информационные ресурсы. Но для любого движения нужен приводной ремень. А нет другого ремня, кроме главы муниципалитета, который у себя на земле должен быть максимально заинтересован в том, чтобы как можно больше жителей его района заработали как можно больше денег. И наши сводные таблицы учета результатов показывают по факту только одно – насколько хорошо руководитель того или иного района помогает своему малому бизнесу», – отмечал ранее Яков Геллер.

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Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»