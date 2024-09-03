Заявку Малайзии на вступление в БРИКС планируется обсудить на саммите в Казани

Флаг Малайзии

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Заявку Малайзии на вступление в БРИКС предполагается обсудить на саммите организации, который пройдет осенью в Казани. Об этом рассказал посол этой страны в РФ Чеонг Лун Лаи, сообщает малайзийское агентство Bernama.

По словам дипломата, Малайзия может внести свой вклад в БРИКС, основываясь на собственном опыте развития, особенно в такой области, как исламское финансирование.

«Например, из России к нам приезжают учиться сфере исламских финансов, потому что в России проживает большое количество мусульман», — пояснил посол.

Премьер-министр и министр финансов Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет на полях IX Восточного экономического форума во Владивостоке, собирается объявить о желании страны вступить в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на малайзийское Министерство иностранных дел.

Ранее Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Планы этой страны вступить в организацию и сотрудничество в сфере исламского банкинга были в числе тем, обсуждавшихся в ходе визита Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Куала-Лумпур.

Шестнадцатый саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. По оценке Раиса РТ Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.