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Политика 3 сентября 2024 18:14

Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани

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Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение российских властей посетить саммит БРИКС, который в октябре примет Казань. Об этом рассказал помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает «Интерфакс».

«Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял», — пояснил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg узнало, что власти Турции подали официальную заявку на вступление в БРИКС, причем вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите в столице РТ.

Подробнее о вероятных мотивах турецкого руководства можно прочитать в материале «Татар-информа» Монголия, Турция и страны в статусе партнера БРИКС: кого еще ждать на саммите в Казани.

Шестнадцатый саммит БРИКС состоится в столице РТ с 22 по 24 октября. По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.

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#саммит БРИКС #Тайип Реджеп Эрдоган
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