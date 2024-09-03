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Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение российских властей посетить саммит БРИКС, который в октябре примет Казань. Об этом рассказал помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает «Интерфакс».
«Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял», — пояснил дипломат.
Ранее агентство Bloomberg узнало, что власти Турции подали официальную заявку на вступление в БРИКС, причем вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите в столице РТ.
Подробнее о вероятных мотивах турецкого руководства можно прочитать в материале «Татар-информа» Монголия, Турция и страны в статусе партнера БРИКС: кого еще ждать на саммите в Казани.
Шестнадцатый саммит БРИКС состоится в столице РТ с 22 по 24 октября. По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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