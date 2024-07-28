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Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС
Недавно Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС, заявил Премьер-министр страны Анвар Ибрагим после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, беседа с российским министром была сосредоточена на этой теме. Членство в объединении имеет очень большие перспективы для обеих стран, а также подчеркнет приверженность Малайзии к прочному сотрудничеству с членами БРИКС.
Кроме того, Ибрагим и Лавров затронули в беседе развитие российско-малазийского партнерства в сельском хозяйстве, торговле, обороне, инвестициях, туризме, науке и ряде других ключевых областей.
Также обсуждалась ситуация вокруг Палестины. «И Малайзия, и Россия подчеркнули необходимость постоянного прекращения огня, немедленной гуманитарной помощи, признания Палестины в качестве полноправного члена ООН», — написал малазийский премьер в соцсети Х.
Напомним, что в рамках российского председательства в объединении с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. Во время события в том числе планируется утвердить список стран – кандидатов в новые партнеры.
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