Недавно Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС, заявил Премьер-министр страны Анвар Ибрагим после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, беседа с российским министром была сосредоточена на этой теме. Членство в объединении имеет очень большие перспективы для обеих стран, а также подчеркнет приверженность Малайзии к прочному сотрудничеству с членами БРИКС.

Кроме того, Ибрагим и Лавров затронули в беседе развитие российско-малазийского партнерства в сельском хозяйстве, торговле, обороне, инвестициях, туризме, науке и ряде других ключевых областей.

Также обсуждалась ситуация вокруг Палестины. «И Малайзия, и Россия подчеркнули необходимость постоянного прекращения огня, немедленной гуманитарной помощи, признания Палестины в качестве полноправного члена ООН», — написал малазийский премьер в соцсети Х.

Напомним, что в рамках российского председательства в объединении с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. Во время события в том числе планируется утвердить список стран – кандидатов в новые партнеры.