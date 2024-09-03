Монголия, Турция и страны в статусе партнера БРИКС: кого еще ждать на саммите в Казани

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Ждем вас», – сказал сегодня Президент РФ Владимир Путин главе Монголии

Фото: kremlin.ru

36 лидеров стран получили приглашение посетить саммит БРИКС в Казани

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Ждем вас», – сказал сегодня Президент РФ Владимир Путин главе Монголии.

Российский лидер подчеркнул, что в столице Татарстана пройдет первое мероприятие столь высокого уровня после расширения БРИКС.

Казанский саммит БРИКС действительно обещает стать центральным геополитическим событием года. Не только внутри стран – участниц организации, но и далеко за ее пределами. Де-юре в состав БРИКС входит 9 стран, включая Россию.

Однако Москва уже отправила приглашения 36 лидерам иностранных государств. Как заявил ранее помощник Президента России по международным делам Юрий Ушаков, 18 первых лиц стран уже приняли приглашение. То есть это уже в два раза больше стран, нежели собственно участников БРИКС. В любом случае представители всех 36 стран так или иначе примут участие в саммите.

Столь судьбоносный для всей планеты саммит доверили провести Казани. И ни у кого нет сомнений, что все мероприятия пройдут на самом высоком уровне.

«Мы совершили инспекционную поездку в Казань и в целом удовлетворены, как там идет подготовка. Подготовка действительно серьезная, поскольку мероприятие беспрецедентно масштабное», — цитирует все того же Ушакова ТАСС.

Юрий Ушаков: «Мы сейчас работаем над одной из главных задач. Это выработка нового формата государства — партнера БРИКС» Фото: © Кристина Кормилицына, РИА Новости

Зачем нужен статус «партнер БРИКС»

На самом деле, столь масштабных международных мероприятий в России давно не проводилось. Помимо действующих членов БРИКС в казанском саммите примут участие представители стран СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

«Россия впервые председательствует в расширенном составе, то есть уже не в пятерке, а уже в девятке стран БРИКС. Мы сейчас работаем над одной из главных задач. Это выработка нового формата государства — партнера БРИКС», — заключил Ушаков.

Формат «партнер БРИКС» подразумевает промежуточную стадию между страной – членом БРИКС и кандидатом на вступление в объединение. Спрос на создание нового формата понятен, поскольку список стран, уже официально подавших заявку на вступление в БРИКС, очевидно превышает количество государств, которые объединение может «переварить» одномоментно. По разным оценкам, порядка 30 стран заинтересованы в присоединении.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор обнародовала список из 23 стран, которые подали официальные заявки на вступление в организацию, включая Палестину. А накануне агентство Bloomberg распространило информацию, согласно которой Турция тоже подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Якобы она будет рассмотрена уже в Казани.

Bloomberg распространило информацию, согласно которой Турция тоже подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Якобы она будет рассмотрена уже в Казани Фото: © «Татар-информ»

Почему Турция хочет в БРИКС

По мнению анонимных собеседников Bloomberg, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что сила уходит от экономически развитых стран коллективного Запада. Также, по информации агентства, одной из причин решения Эрдогана является разочарование от безуспешных попыток Анкары вступить в Евросоюз.

«Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой метод не принесет Турции пользы, а только навредит ей», — заявлял Эрдоган, выступая в Стамбуле в прошлые выходные.

Между тем Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне встречался в Казани с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в РФ Танжу Бильгичем. Тут важно понимать, что Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», а официальная Казань все больше закрепляется в статусе некого дипломатического хаба со странами исламского мира, а также с рядом стран Ближнего Востока.

Примерно об этом, в частности, говорил и сам Минниханов, сообщив турецкому чрезвычайному послу, что Татарстан стремится выступать эффективным связующим звеном между Россией и Турцией. Республика придает большое значение торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с турецкими партнерами в рамках укрепления отношений между двумя странами.

Рустам Минниханов накануне встречался в Казани с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в РФ Танжу Бильгичем Фото: rais.tatarstan.ru

«Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот составил порядка 2,9 млрд долларов, показав впечатляющий рост — почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом», — напомнил Раис РТ.

Минниханов уточнил, что турецкие компании уже инвестировали в Татарстан примерно 2 млрд долларов. На территории республики успешно работают несколько заводов, принадлежащих турецким фирмам. Предприниматели из Турции также реализуют проекты в гостиничной и строительной сферах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, выбирал нашу республику для выхода на российский и евразийский рынки. Мы готовы оказывать вашим компаниям дальнейшую поддержку», — заверил руководитель республики.

Особенности национальной дипломатии Анкары

За экономикой и бизнесом, как правило, стоят или следуют политические интересы. Вряд ли кто-то сильно удивится, если Эрдоган посетит Казань в дни проведения саммита стран БРИКС. Таким мнением с «Татар-информом», в частности, поделился эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.

«С заявкой Анкары на участие в БРИКС нет никаких проблем, это вполне вписывается в турецкую концепцию ритмичной дипломатии. Двери БРИКС открылись для всех стран. Поэтому и Турция это направление рассматривает, как и присоединение к ШОС. И Эрдоган может приехать на БРИКС в Казань, как он приезжал на ШОС в Самарканд и Астану», – полагает он.

Признанным ежегодным событием в международной сфере стал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Нет сомнений, что и саммит стран БРИКС пройдет на высочайшем уровне Фото: © Кристина Кормилицына, РИА Новости

И действительно, почему бы и нет? Татарстан – процветающий регион, где сочетается успешное экономическое развитие с мирным сосуществованием представителей множества национальностей и религиозных конфессий. Татарстан регулярно принимает участие в евразийских интеграционных процессах, развивает стратегическое партнерство со странами СНГ, БРИКС, ШОС.

Руководство Татарстана активно взаимодействует с представителями различных стран и организаций. Раис республики Рустам Минниханов известен как политик международного уровня. Это свидетельствует о большом доверии к нему со стороны руководства России и лично ее Президента – Владимира Путина.

Напомним, что признанным ежегодным событием в международной сфере стал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В этом году он собрал рекордное количество гостей – более 20 тысяч участников из 87 стран мира. Нет сомнений, что и саммит стран БРИКС пройдет на высочайшем уровне.