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В Татарстане появится центр развития исламского банкинга со специалистами из Малайзии
В Татарстане планируют открыть центр развития исламского банкинга. Консультациями и обучением банкиров из-за отсутствия отечественных специалистов будут заниматься эксперты из Малайзии, сообщают «Ведомости».
Вопрос об открытии такой площадки обсуждался во время визита делегации Правительства Татарстана в Малайзию, рассказал изданию глава компании «Единые банковские технологии» Абдуворис Каландаров. При этом стороны отметили отсутствие необходимого числа специалистов в России с опытом в этом направлении.
Ожидается, что на площадке будут проводиться консультации в области налогообложения, бухучета, а также разработки продуктов, которые будут учитывать специфику российского законодательства и опыт в партнерском финансировании.
Напомним, что эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России с 1 сентября этого года и продлится до 1 сентября 2025-го. Помимо Татарстана, его участниками являются Чечня, Башкирия и Дагестан. Закон о проведении эксперимента подписан Президентом России Владимиром Путиным.
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