Диалог с королем Малайзии о БРИКС: с чем вернется Минниханов из Куала-Лумпура?

Делегация от Татарстана во главе с Раисом республики отправилась в Малайзию

Фото: rais.tatarstan.ru

«Малайзия – надежный партнер России»

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию. На фото из официальной хроники можно заметить, что в делегацию от республики также вошли заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, Первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, замруководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева и другие.

Гостей из Татарстана в аэропорту встретил Чрезвычайный и Полномочный Российской Федерации в Малайзии Наиль Латыпов и руководитель крупнейшей местной энергетической корпорации Дато Даинг.

Основные события делового визита состоялись. Первая встреча в программе — с представителями руководства Корпорации по развитию индустрии халяль Малайзии, поскольку более 60% населения этой страны исповедуют ислам.

Первая встреча в программе — с представителями руководства Корпорации по развитию индустрии халяль Малайзии Фото: rais.tatarstan.ru

Пользуясь случаем, Минниханов сказал о важности партнерских отношений с Малайзией как на уровне страны, так и на уровне республики.

«Российско-малайзийские контакты на высшем уровне поддерживаются регулярно. Малайзия — надежный партнер Российской Федерации», — сказал Раис и поблагодарил лидеров обеих стран за создание благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества и взаимодействия.

«Направлений много, и в этих вопросах Малайзия является неким образцом, который для нас интересен», — сказал Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», которая была создана по поручению Президента России Владимира Путина.

Минниханову рассказали, что Корпорация координирует работу системы халяль по всей Малайзии Фото: rais.tatarstan.ru

Как в Малайзии развивают халяль-индустрию на уровне страны

Что касается самой встречи по теме халяль, то Минниханову рассказали, что Корпорация координирует работу системы халяль по всей Малайзии. Она является федеральным правительственным агентством. Раису Татарстана объяснили, как функционирует эта организация, как выстроен контакт с бизнесом разного масштаба — от микропредприятий до корпораций-гигантов национального масштаба.

«Сегодня халяль — это целая экосистема, которая включает в себя не только продукты питания, но и другие сферы. Это и косметические товары, и лекарственные препараты, гостиничная и туристическая индустрия, исламский банкинг», — отметил Минниханов.

Халяль — это безопасность, польза для здоровья человека вне зависимости от вероисповедания, заявил руководитель Татарстана. Пользуясь случаем, он рассказал принимающей стороне об эксперименте с исламским банкингом, в который регион включился в сентябре 2023 года.

Следующая важная встреча — это визит вежливости к Верховному Правителю (Королю) Малайзии Фото: пресс-служба Раиса РТ

Визит вежливости к королю Малайзии и планы страны вступить в БРИКС

Следующая важная встреча — это визит вежливости к Верховному Правителю (Королю) Малайзии Его Величеству султану Ибрагиму. На ней Минниханов особо подчеркнул, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия.

«Важно, что оба государства настроены на углубление плодотворного сотрудничества», — отметил он.

Если говорить более конкретно, то стороны обсудили вопрос о планах Малайзии вступить в БРИКС. В преддверии октябрьского саммита в Казани это как никогда актуально. Напомним, что в конце июля Малайзия отправила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС.

И со стороны Татарстана, и со стороны Малайзии есть желание активнее работать над совместными инвестиционными проектами в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, ит-индустрии.

И со стороны Татарстана, и со стороны Малайзии есть желание активнее работать над совместными инвестиционными проектами Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Малайзии принял у себя Рустама Минниханова

У себя в телеграм-канале Раис Татарстана выложил пост, посвященный встрече с премьер-министром Малайзии. Отметим, что в стране это высшая политическая должность. Минниханов поблагодарил Анвара Ибрагима за оказанное гостеприимство в ходе поездки.

«Встретились с уважаемым премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В рамках нашего однодневного визита успели провести переговоры с представителями бизнеса, министрами, Королем. Благодарен руководству наших стран за возможность развивать межрегиональное сотрудничество», – написал Раис.

Минниханов поблагодарил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима за оказанное гостеприимство в ходе поездки Фото: rais.tatarstan.ru

На встрече он напомнил, что Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности, с штатами Джохор и Саравак. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Малайзией увеличился в 5,5 раз, но пока остается весьма низким – 61 млн долларов.

Рустам Минниханов высказал мнение, что следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами. Например, Раис сказал о хорошей перспективе в области сельского хозяйства.

Татарстан станет участником сельхозвыставки в Малайзии

Еще одна встреча на высоком уровне, которая состоялась у Минниханова – с Министром сельского хозяйства и

продовольственной безопасности Малайзии Мохамадом Сабу. Он поблагодарил Раиса за гостеприимство, с которым республика приняла делегацию от Малайзии на KazanForum.

Еще одна встреча на высоком уровне – с Министром сельского хозяйства и

продовольственной безопасности Малайзии Мохамадом Сабу Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан как экспортно-ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом готова поставлять в Вашу страну самый широкий спектр продукции. Следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами», – обратился к министру Рустам Минниханов.

Раис рассказал, что сельское хозяйство республики полностью обеспечивает население основными видами качественной продукции. Татарстан – лидер среди российских регионов по производству молока, находится в топ-10 по производству мяса скота и птицы на убой. В республике также сосредоточено крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота.

Стало известно, что стороны договорились о реализации татарстанской продукции в Малайзии и обсудили вопросы аккредитации в сфере халяль. В сентябре этого года производители Татарстана примут участие в Международной выставке сельского хозяйства, садоводства и агротуризма в Малайзии.

В Малайзии при участии Минниханова состоялась встреча с представителями бизнеса и чиновниками Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов предложил бизнесменам Малайзии грузовики, вертолеты и суда из Татарстана

В Малайзии при участии Минниханова состоялась встреча с представителями бизнеса и чиновниками. Например, на ней присутствовал Президент ассоциации малых и средних предприятий Малайзии, директор по направлению двусторонних экономических и торговых отношений Министерства инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.

От Минниханова прозвучало предложение подумать об экспорте малазийских товаров и услуг в Татарстан. Республика в свою очеред заинтересована продвигать грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, нефтехимию, шины, компрессоры.

Рустам Минниханов пригласил бизнесменов в Татарстан, а также стать участниками «KazanForum». Он рассказал, что Татарстан развивает исламский банкинг, что может стать плюсом при создании совместных проектов.

Развивать отношения Малайзии и Татарстана начал еще Шаймиев

Сотрудничество Малайзии и Татарстана началось в 1997 году — с визита первого президента РТ Минтимера Шаймиева в это юго-восточное государство. Эту традицию продолжил и Раис Татарстана Рустам Минниханов, который впервые отправился в Малайзию в 2010 году. Тогда руководитель республики полетел в Куала-Лумпур по приглашению экс-премьера страны, доктора Махатхира Мохамада. Именно он осуществил кардинальную модернизацию государства за счет ит-технологий и иностранных инвестиций. «Доктор М» считается автором малайзийского экономического чуда.

Рустам Минниханов, который впервые отправился в Малайзию в 2010 году по приглашению экс-премьера страны, доктора Махатхира Мохамада Фото: tatarstan.ru

В тот приезд гости из Татарстана интересовались малазийским опытом, работая над Стратегией-2030. Велись переговоры с целью развития торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества между республикой и Малайзией.

Источник сообщил «Татар-информу», что именно в той поездке Минниханов посетил Малазийское инвестиционное агентство. «Он увидел, насколько это значимая структура и тогда появилась заинтересованность открыть у нас аналогичную структуру», — сообщил собеседник «Татар-информа». Агентство инвестиционного развития Татарстана появилось летом 2011 года.

Затем была поездка Минниханова с делегацией от республики в 2013 году. Татарстанцев знакомили с новшествами и управленческими решениями Малайзии.

В 2018 году Президент РТ Рустам Минниханов прилетал в Малайзию , чтобы посмотреть строящийся экогород Forest City и побывать в зоне экономического развития «Искандар». Его Минниханову показывали и в 2013-м.

Буквально в прошлом году Минниханов заявлял, что российско-малазийские контакты поддерживаются на регулярной основе и что Малайзия — надежный торговый партнер Российской Федерации.

В 2018 году Минниханов прилетал в Малайзию , чтобы посмотреть строящийся экогород Forest City Фото: tatarstan.ru

К слову, представители Малайзии тоже регулярно прилетают в Татарстан. Считается, что наиболее исповедуемой религией там является ислам, поэтому гости из Малайзии являются участниками Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Например, в мае этого года состоялся круглый стол «Россия-Малайзия: экономические аспекты регионального сотрудничества». В нем участвовала официальная делегация Малайзии во главе с замминистра туризма, искусств и культуры господином Хайрул Фирдаус Акбар Хан.

Татарстан готов взять у Малайзии лучшее, а она – поддержать начинания в далекой республике

Еще в 2013 году Минниханов заявлял, что «республика во многом идет по стопам Малайзии». Действительно, у этой страны и Татарстана есть некоторые пересечения. Первое — Малайзия — это многокультурная и многоконфессиональная страна, где уживаются малайцы, китайцы и индийцы. Второе — в Малайзии работает нефтяной гигант Petronas, а в Татарстане есть Татнефть. Третье — мусульмане составляют более 60% населения Малайзии, в Татарстане — порядка 50% исповедуют ислам.

Более 60% населения этой страны исповедуют ислам Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстану был интересен опыт еще одной страны в Юго-Восточной Азии, а именно Сингапура. Но есть ощущение, что именно Малайзия республике ближе и понятнее.

«Малайзия нам помогла сделать несколько серьезных вещей. Благодаря финансированию правительства Малайзии мы сделали технико-экономическое обоснование создания исламского банка на территории Татарстана, Это был пилотный проект в России в 2015 году. В 2018 году завершили технико-экономического обоснование и мастер-план Портовой зоны, за который заплатило Правительство Малайзии», — сказал «Татар-информу» Линар Якупов, который также был участником делегации от Татарстана в Малайзии в 2010 и 2013 годах.

«Сейчас доля стран Юго-Восточной Азии будет расти на фоне того, что ряд из этих стран еще в 2022 году сказал, что не будет присоединяться к санкциям против России. Например, Вьетнам и Малайзия», – сказал «Татар-информу» сказал член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук Вадим Хоменко.

Малайзия также может выступить посредником между Россией и Китаем, поскольку последние недели ситуация с расчетами между двумя мировыми державами осложнилась.

«Россия ищет пути использовать возможности третьих стран. Я не исключаю и Малайзию и ряд других стран, через которые можно проводить платежи по китайски поставкам. Да, с наибольшими инвестиционными расходами, но как вариант», – считает Хоменко.

Говоря о сотрудничестве с Татарстаном, член-корреспондент АН РТ видит перспективы и в поставках продукции халяль, поскольку Малайзия – страна с населением свыше 30 млн человек, это большой рынок.