Захарова заявила, что действия против Крыма вызовут «удар возмездия»

Мария Захарова

Фото: пресс-служба МИД РФ

Любые агрессивные действия против Крыма и Крымского моста обречены на провал и приведут к нанесению «удара возмездия». Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — заметила дипломат.

В связи с этим представитель МИД напомнила, что Украина уже применила «по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS», которые, по информации Министерства обороны РФ, были сбиты. Вспомнила она и о первых истребителях F-16, которые Киев может получить после Пасхи и которые «также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста».

Upd. (15.57): Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в социальной сети X (прежде Twitter) намекнули на подготовку атаки на Крымский мост. До этого газета The Sun написала, что Украина надеется разрушить этот мост до середины июля с помощью ракет и надводных беспилотников (последние уже применялись для нанесения удара по сооружению в июле прошлого года). Кремль заявил, что спецслужбы принимают меры после появления угрозы удара по Крымскому мосту.