Остановлено движение по Крымскому мосту из-за ЧП в районе одной из опор

Крымский мост

Фото: kremlin.ru

На Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. <…> принимаются меры для восстановления ситуации», — написал чиновник, не уточняя характер ЧП.

По словам Аксенова, он поговорил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, власти полуострова поддерживают связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил глава полуострова.

В свою очередь Telegram-канал Baza утверждает, что как минимум два человека погибли и один пострадал «в результате падения пролета Крымского моста». Никаких источников этой информации канал не приводит, степень ее достоверности неизвестна.

Upd. (4.52): На Крымском мосту 8 октября прошлого, 2022 года взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Два автомобильных пролета обрушились, на железнодорожной части сооружения загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, подготовленным украинскими спецслужбами. Были арестованы восемь подозреваемых. ФСБ назвала организатором диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.