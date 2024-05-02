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Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения удара по Крымскому мосту. На своей странице в социальной сети X (прежде Twitter) дипломат опубликовал ««список шести основных типов мостов на 2024 год».
Перечень Кислицы включает арочные, консольные, вантовые, висячие, связанные арочные и «керченские» мосты. На сопровождающей этот пост иллюстрации представлены все типы мостов, кроме «керченских» — вместо изображения соответствующего сооружения там присутствует пустое место.
Российские СМИ, в том числе агентство РИА Новости, восприняли публикацию постпреда Украины как однозначный намек на подготовку удара по Крымскому мосту.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс в той же соцсети X также сделал намек на подготовку атаки на Крымский мост. До этого газета The Sun написала, что Украина надеется разрушить Крымский мост до середины июля с помощью ракет и надводных беспилотников (последние уже применялись для нанесения удара по сооружению в июле прошлого года).
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