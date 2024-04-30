В Белом доме не подтвердили, что Россия сбила шесть переданных Украине ракет ATACMS

Пуск ракеты ATACMS

Фото: Армия США

Американская администрация не подтвердила информацию об уничтожении российской противовоздушной обороной шести оперативно-тактических ракет ATACMS, переданных Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS — прим. Т-и) были сбиты», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS. Скажу лишь, что оно существенное», — добавил он.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили десять украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

ATACMS (Army Tactical Missile System, в переводе — «Армейский тактический ракетный комплекс») — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня. Ракеты последних версий способны поражать цели на расстоянии до 310 километров.