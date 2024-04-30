news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 30 апреля 2024 19:59

В Белом доме не подтвердили, что Россия сбила шесть переданных Украине ракет ATACMS

Скопировать ссылку
В Белом доме не подтвердили, что Россия сбила шесть переданных Украине ракет ATACMS
Пуск ракеты ATACMS
Фото: Армия США

Американская администрация не подтвердила информацию об уничтожении российской противовоздушной обороной шести оперативно-тактических ракет ATACMS, переданных Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS — прим. Т-и) были сбиты», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS. Скажу лишь, что оно существенное», — добавил он.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили десять украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

ATACMS (Army Tactical Missile System, в переводе — «Армейский тактический ракетный комплекс») — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня. Ракеты последних версий способны поражать цели на расстоянии до 310 километров.
читайте также
Зеленский раскрыл, что дальнобойные ATACMS нужны для ударов по Крыму
Кремль: Поставки американских ATACMS доставят больше проблем самой Украине
В США сказали, что могут передать Украине ракеты ATACMS уже на следующей неделе
#спецоперация #ракеты #США
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2