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В Белом доме не подтвердили, что Россия сбила шесть переданных Украине ракет ATACMS
Американская администрация не подтвердила информацию об уничтожении российской противовоздушной обороной шести оперативно-тактических ракет ATACMS, переданных Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS — прим. Т-и) были сбиты», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS. Скажу лишь, что оно существенное», — добавил он.
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили десять украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
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