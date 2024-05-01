Украина может получить первые истребители F-16 после Пасхи

После 5 мая на Украину могут прибыть первые истребители F-16. С таким заявлением выступил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РИА Новости.

«Да, есть, после Пасхи», — поделился он информацией об ориентировочных датах поставки самолетов.

В то же время он отметил, что сроки появления F-16 уже не раз менялись, ВСУ остается только ждать и «работать с тем, что предоставят».

«Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить», — уверен представитель Вооруженных сил Украины.