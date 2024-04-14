The Sun: Украина надеется разрушить Крымский мост до середины июля

ВСУ планируют атаковать и разрушить Крымский мост до середины июля. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает газета The Sun.

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост <...> к середине июля», — отмечается в тексте.

Эксперты подсчитали, какие ресурсы потребуются Киеву для уничтожения моста. Он может использовать 20-40 ракет Storm Shadow, а чтобы подорвать опоры, — беспилотные катера.

Ранее о наличии планов разрушить Крымский мост в рамках нового контрнаступления заявлял Президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле, отвечая на его угрозы, отметили, что такие заявления вновь доказывают необходимость проведения специальной военной операции.