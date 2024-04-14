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The Sun: Украина надеется разрушить Крымский мост до середины июля
ВСУ планируют атаковать и разрушить Крымский мост до середины июля. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает газета The Sun.
«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост <...> к середине июля», — отмечается в тексте.
Эксперты подсчитали, какие ресурсы потребуются Киеву для уничтожения моста. Он может использовать 20-40 ракет Storm Shadow, а чтобы подорвать опоры, — беспилотные катера.
Ранее о наличии планов разрушить Крымский мост в рамках нового контрнаступления заявлял Президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле, отвечая на его угрозы, отметили, что такие заявления вновь доказывают необходимость проведения специальной военной операции.
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