Кремль: Российские спецслужбы принимают меры после угроз удара по Крымскому мосту

Для России не новость, что Украина планирует продолжить террористическую деятельность. Поэтому намеки ряда иностранных политиков на планируемую атаку на Крымский мост ее не удивили, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это же не новость <...> Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность», — приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что эта информация учтена. Так, спецслужбы РФ уже принимают необходимые меры.

Напомним, что ранее коллаж с ракетами и Крымским мостом в соцсетях разместил литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс. Позднее намек сделал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.