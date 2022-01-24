Захарова: Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности
Россия ждет от Соединенных Штатов ответа на каждый из пунктов предложенных ею документов по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия».
«Сейчас мы хотим только одного — чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, всё остальное потом», — подчеркнула дипломат.
По мнению Захаровой, российская сторона была «очень открыта» в своих действиях, заявив о своих требованиях, передав предложения, проведя переговоры и представив свою позицию для СМИ.
«Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов», — повторила представитель МИД РФ.
В декабре прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные США и их союзникам по НАТО. Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент России Владимир Путин был проинформирован о результатах обсуждений. Позднее, 21 января, состоялась встреча в Женеве глав внешнеполитических ведомств двух стран. Сергей Лавров заявил о необходимости обнародовать ответ Штатов по гарантиям безопасности, а Энтони Блинкен пообещал предоставить развернутые предложения американской стороны.