Блинкен пообещал Лаврову предоставить развернутые предложения США по безопасности
На следующей неделе американская сторона предоставит России более развернутые предложения по гарантиям безопасности в письменном виде, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает RT.
Дипломат также отметил, что США и их союзники в НАТО готовы заниматься разрешением проблемы по поводу озабоченностей Россией в сфере безопасности.
Разговор с российским коллегой он назвал довольно открытыми и независимыми.
«Переговоры с Лавровым получились откровенными и субстантивными», — сказал Блинкен на пресс-конференции.
Напомним, встреча МИД РФ с госсеком США прошла 21 января в Женеве. Ключевыми темами обсуждения стали гарантии безопасности и ситуация вокруг Украины.