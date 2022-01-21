Блинкен пообещал Лаврову предоставить развернутые предложения США по безопасности

На следующей неделе американская сторона предоставит России более развернутые предложения по гарантиям безопасности в письменном виде, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает RT.

Дипломат также отметил, что США и их союзники в НАТО готовы заниматься разрешением проблемы по поводу озабоченностей Россией в сфере безопасности.

Разговор с российским коллегой он назвал довольно открытыми и независимыми.

«Переговоры с Лавровым получились откровенными и субстантивными», — сказал Блинкен на пресс-конференции.

Напомним, встреча МИД РФ с госсеком США прошла 21 января в Женеве. Ключевыми темами обсуждения стали гарантии безопасности и ситуация вокруг Украины.