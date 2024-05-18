Захарова о закрытии дела об утечке беседы немецких офицеров: Пытаются «замять» тему

Правящие круги Германии пытаются скорее «замять» неудобную тему, закрывая расследование в отношении инспектора ВВС ФРГ, обсуждавшего удары по Крымскому мосту. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора бундесвера Инго Герхартца, проводившееся в связи с перехватом беседы немецких офицеров о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту.

«Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее „замять“ неудобную для себя тему», — считает Захарова.

Напомним, 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора, состоявшегося 19 февраля. В нем начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте обсуждали планы по атаке на Крымский мост с помощью Taurus.

Минобороны Германии инициировало проверку о прослушке разговора офицеров бундесвера. Ряд западных СМИ сообщили, что их источники подтвердили подлинность записи. Канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что публикация является частью информационной войны России. Он также утверждал, что в разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы. Накануне посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ.