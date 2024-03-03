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Писториус назвал публикацию разговора военных из ФРГ частью информвойны России
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает публикацию разговора немецких военных в российских СМИ частью информационной войны РФ. Об этом он заявил во время выступления, посвященного этой записи, сообщает РИА Новости.
«Это часть информационной войны, которую ведет [Президент России Владимир] Путин. В этом нет никаких сомнений», — сообщил министр.
По его словам, публикация была необходима Москве для «разделения» и «подрыва единства». Поэтому Германии нельзя поддаваться на провокации, а реагировать осмотрительно.
«Это должно подкрепить легенду, сказку о том, что мы работаем над войной против России, что совершенно абсурдно», — заверил Писториус.
Напомним, что расшифровку разговора высокопоставленных немецких военных опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В беседе офицеров бундесвера, посвященной атаке на Крымский мост, по ее данным, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.
В частности, Фенске будто бы заметил: «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что [Крымский] мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет (крылатых ракет воздушного базирования Taurus, которые Германия может поставить Украине — прим. Т-и)».
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