Шольц назвал «очень серьезной проблемой» ситуацию с записью разговора офицеров ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал быстрее расследовать ситуацию с записью разговора четырех высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост ракетами Taurus, которая появилась в российских СМИ. Об этом передает ТАСС.

«По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо», — заявил Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста DPA о возможном внешнеполитическом ущербе. Канцлера назвал ситуацию «очень серьезной проблемой».

DPA, ссылаясь на представителя Минобороны Германии, сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку по факту возможного перехвата. Журнал Der Spiegel отмечал, что после первой проверки записи в оборонном ведомстве ФРГ сделали вывод, что она подлинная. Позже DPA также подтвердило, опираясь на слова источников, подлиность записи.

Напомним, накануне расшифровку беседы четырех представителей бундесвера у себя на странице во «ВКонтакте» опубликовала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В разговоре, состоявшемся 19 февраля, помимо инспектора ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Герхартца, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе (бывший военный атташе ФРГ в Соединенных Штатах) и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя содержание записи, заявила, что нынешнее руководство Германии «совсем осатанело».