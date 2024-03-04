Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Посол Германии прибыл в МИД России
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф прибыл в Министерство иностранных дел России на Смоленской площади. Он отказался отвечать на вопросы собравшихся у здания журналистов и последовал в дипведомство. Об этом сообщает ТАСС
Ранее источник агентства уточнил, что дипломата вызвали в МИД в связи с разговором германских офицеров по атакам на Крымский мост ракетами Taurus, расшифровку которого 1 марта опубликовала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В разговоре, состоявшемся 19 февраля и посвященном атаке на Крымский мост, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.
Минобороны Германии инициировало проверку о прослушке разговора офицеров бундесвера. При этом ряд западных СМИ сообщили, что их источники подтвердили подлинность записи. Канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что публикация является частью информационной войны России. Он также утверждал, что в разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»