Bild назвала офицера бундесвера, виновного в утечке разговора об атаке на Крымский мост

Газета Bild назвала имя германского офицера, из-за которого произошла утечка разговора представителей бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Им стал начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, который в это время находился в Сингапуре.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил журналистам о начале дисциплинарной проверки в отношении высокопоставленных германских военных, участвовавших в перехваченном разговоре. Об этом передает ТАСС.

Министр рассказал, что причина перехвата беседы была выяснена, сейчас изучается вопрос, были ли моменты в разговоре, которые не следовало бы обсуждать через WebEx, даже если бы сервис использовался надлежащим образом.

«И сегодня утром я распорядился провести предварительную дисциплинарную проверку, то есть предварительное расследование в отношении участников этой видеоконференции», — заявил Писториус.

По его словам, внутренние каналы связи Вооруженных сил ФРГ при перехвате разговора не были скомпрометированы — военные используют для разговоров определенного уровня секретности вариант платформы WebEx, сертифицированный для служебного использования.

Платформа размещается в дата-центре Бундесвера, серверы за границей не используются. Писториус допустил, что утечка беседы произошла, очевидно, в Сингапуре из-за того, что один из участников подключился по незащищенной линии.

Напомним, 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора, состоявшегося 19 февраля. В нем начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте обсуждали планы по атаке на Крымский мост с помощью Taurus.

Минобороны Германии инициировало проверку о прослушке разговора офицеров бундесвера. Ряд западных СМИ сообщили, что их источники подтвердили подлинность записи. Канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что публикация является частью информационной войны России. Он также утверждал, что в разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы. Накануне посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ.