Минобороны ФРГ: Разговор военных не означает передачи ракет Taurus Украине

В разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы. Таким образом, это не подтверждает возможность передачи ракет Taurus Украине, заверил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов», — цитирует РИА Новости отрывок из его выступления, посвященного публикации разговора.

Министр уверил, что передачу и применение этих ракет на Украине не одобряют ни он, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Напомним, что расшифровку беседы об атаке на Крымский мост опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По оценкам Писториуса, это стало шагом в информационной войне России.