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Минобороны ФРГ: Разговор военных не означает передачи ракет Taurus Украине
В разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы. Таким образом, это не подтверждает возможность передачи ракет Taurus Украине, заверил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов», — цитирует РИА Новости отрывок из его выступления, посвященного публикации разговора.
Министр уверил, что передачу и применение этих ракет на Украине не одобряют ни он, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Напомним, что расшифровку беседы об атаке на Крымский мост опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По оценкам Писториуса, это стало шагом в информационной войне России.
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