news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 3 марта 2024 21:11

Минобороны ФРГ: Разговор военных не означает передачи ракет Taurus Украине

Скопировать ссылку

В разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы. Таким образом, это не подтверждает возможность передачи ракет Taurus Украине, заверил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов», — цитирует РИА Новости отрывок из его выступления, посвященного публикации разговора.

Министр уверил, что передачу и применение этих ракет на Украине не одобряют ни он, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Напомним, что расшифровку беседы об атаке на Крымский мост опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По оценкам Писториуса, это стало шагом в информационной войне России.

#фрг #ракеты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100