Минобороны ФРГ инициировало проверку о прослушке разговора офицеров ВВС Германии

Министерство обороны Германии после публикации главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян расшифровки, а затем и аудиозаписи беседы немецких офицеров о гипотетическом применении крылатых ракет Taurus против Крымского моста организовало проверку, действительно ли имел место перехват разговора. Об этом пишет издание t-online со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) инициировало все необходимые меры», — заверили в связи с этим в пресс-службе Минобороны ФРГ.

В будто бы имевшей место 19 февраля беседе офицеров бундесвера, по информации Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Издание подтверждает, что на записи слышны, в частности, голоса генерал-лейтенанта Инго Герхартца и бригадного генерала Франка Грефе. «Запись кажется подлинной. Но это не означает, что файл <...> аутентичен или что его части не подвергались манипуляциям», — добавляет портал.

В ходе разговора Фенске будто бы заметил: «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что [Крымский] мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет [Taurus]».

При этом расшифровка завершается репликой Герхартца: «Мне важно, чтобы мы представили трезвую оценку и не подливали масла в огонь, как это делают другие, поставляя Storm Shadow и Scalp (речь идет о Великобритании и Франции — прим. Т-и)».