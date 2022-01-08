Захарова: Миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на законных основаниях

Миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях после исчерпания властями этой страны возможностей использовать внутриполитические методы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного Президента Казахстана», — охарактеризовала представитель МИД действия ОДКБ.

Кроме того, Захарова добавила, что миротворцы были направлены в Казахстан только после того, как внутриполитические методы оказались исчерпаны и факты говорили «в том числе о внешней угрозе».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.