Замглавы МИД России Рябков счел предварительные переговоры с США в Женеве «потрясающими»

Предварительные переговоры России и Соединенных Штатов в Женеве прошли «потрясающе». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи с первым заместителем государственного секретаря США Уэнди Шерман, передает РИА Новости.

«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел. Я думаю, что завтра (теперь уже сегодня — прим. Т-и) мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда руководствуюсь [им]», — подчеркнул замглавы МИД.

Предварительная встреча дипломатов прошла в формате ужина, беседа длилась более двух часов. Основная часть дискуссии по сформулированным Россией гарантиям безопасности состоится в понедельник, 10 января.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.

После переговоров в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, также посвященное гарантиям безопасности. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Ни Россия, ни Соединенные Штаты не ожидают серьезных прорывов по итогам этих дискуссий.