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Политика
4 января 2022  12:36

Подтверждено время заседания Совета Россия — НАТО

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Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу <…> 12 января 2022 года», — отмечают в пресс-службе НАТО. 

При этом в альянсе подчеркивают, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности» и обращают внимание на необходимость учитывать «озабоченности НАТО по поводу российских действий».

До переговоров с альянсом, 10 января, в Женеве состоятся переговоры России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Еще 17 декабря российский МИД опубликовал проект российского договора о гарантиях безопасности, переданный США.

На итоговой пресс-конференции 2021 года Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на восток неприемлемо. По его словам, важны не столько переговоры, касающиеся гарантий безопасности, сколько их результат, от которого будут зависеть дальнейшие действия России.

#Россия и НАТО
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