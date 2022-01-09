США не ожидает серьезных прорывов после переговоров с Россией в Женеве

Вашингтон не ожидает особых изменений от переговоров с Россией в Женеве, заявил генеральный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.

«Не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели. Мы сможем представить свои предложения. То же самое вместе с нами сделают россияне в НАТО и в ОБСЕ. И мы посмотрим, есть ли возможность для продвижения вперед», — сказал генсек.

Он также отметил, что поддержка Украины со стороны американских властей продолжится.

«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», – напомнил Блинкен.

Дипломат предупредил, что если Россия вторгнется на Украину, ее ожидают серьезные экономические, финансовые и прочие последствия.

«Речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны предпринять меры, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», – подчеркнул он отвечая на вопрос о целях предстоящих переговоров.

4 января в НАТО подтвердили точную дату заседания Совета Россия — НАТО, оно состоится 12 января. До этого, 10 января, в Женеве пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.