Замглавы МИД РФ Рябков: США и НАТО односторонне подходят к гарантиям безопасности

Россия сожалеет, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних уступках с ее стороны в рамках переговоров по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, власти России допускают, что диалог с США по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. Он добавил, что у американцев и их союзников по НАТО «не должно быть никаких иллюзий на этот счет».

«Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и всё», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.

В Женеве завтра, 10 января, пройдут переговоры России и США по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. Заседание Совета Россия — НАТО, посвященное этой теме, состоится 12 января. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.