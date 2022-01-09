В Женеву прибыла российская делегация на переговоры с США по гарантиям безопасности

В Женеву прибыла российская межведомственная делегация на переговоры с США по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости.

«Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности», — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

Первые «предварительные» переговоры запланированы на вечер воскресенья в формате ужина. Основная часть дискуссий состоится в понедельник, на территории постпредства США при женевском отделении ООН в закрытом формате.

Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман возглавляет американскую делегацию.

Заседание Совета Россия-НАТО состоится после консультаций в Брюсселе, а в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, в конце прошлого года МИД РФ опубликовал проект российского договора о гарантиях безопасности, переданный США. Москва, требует, чтобы западные парнеры отказался от дальнейшего расширения НАТО на восток, в частности, от присоединения к блоку Украины и от военных баз в постсоветских странах.