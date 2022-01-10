Замглавы МИД РФ: США сложно вести диалог из-за антироссийских настроений союзников

Соединенным Штатам сложно вести диалог с Россией на двусторонней основе из-за антироссийских настроений ряда их союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заметил дипломат в интервью, данном накануне переговоров по предложенным Россией гарантиям безопасности.

Накануне в Женеве прошли предварительные переговоры России и Соединенных Штатов. Основная часть дискуссии по подготовленным РФ гарантиям безопасности состоится сегодня, 10 января.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.

После переговоров в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, также посвященное гарантиям безопасности. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Ни Россия, ни Соединенные Штаты не ожидают серьезных прорывов по итогам этих дискуссий.