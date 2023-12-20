«Я не противник абортов, но ко всему надо подходить с умом»: глава Минздрава РТ о 2023-м

Встречу Марселя Миннуллина с журналистами символично решили провести в детской поликлинике №6 в Дербышках

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Смертность падает, продолжительность жизни растет

Встречу министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина с журналистами символично решили провести в детской поликлинике №6 в Дербышках. Это медицинское учреждение стало первым в этом году, построенным по национальному проекту «Здравоохранение». Открыли поликлинику в июне при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Поликлиника оборудована по последнему слову техники. Медучреждение обслуживает 11,5 тысячи детей, работают 11 участков. Есть даже десять коек дневного стационара, готовится к открытию свой травмпункт.

Детская поликлиника №6 в Дербышках стала первым в этом году медучреждением, построенным по национальному проекту «Здравоохранение» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Начал министр с цифр: система здравоохранения Татарстана за год улучшила показатели, которые говорят о ее эффективности.

«Общая смертность населения в 2022 году составила 11,5 промилле, в этом году мы достигли цифры в 10,6 промилле», – отметил Марсель Миннуллин.

Ожидаемая продолжительность жизни на этот год была 75,25 года, однако уже сейчас она составляет 75,44.

«За неполные 12 месяцев уровень младенческой смертности составил 3,1. За 2022 год этот показатель был 3,3», – заметил глава Минздрава.

Уменьшились показатели смертности от болезней сердца и сосудов, а также от онкологии.

В Татарстане отремонтировано 117 медицинских объектов, построено 28 медучреждений. А в начале следующего года в Казани откроется новый Перинатальный центр при 7-й городской больнице.

В планах строительство Перинатального центра третьего – самого высокого – уровня в Альметьевске. И тогда республика поделится на три мощных родильных дома, где будут помогать самым тяжелым пациенткам.

В начале следующего года в Казани откроется новый перинатальный центр при 7-й городской больнице Фото: kzn.ru

Татарстан – лидер по трансплантациям

В Татарстане за уходящий год было выполнено рекордное число пересадок сердца.

В республике провели 26 трансплантаций сердца. Дл сравнения: за 2022 год было сделано восемь таких операций. А до этого проводили по две-три операции в год.

«Мы второй год занимаем лидирующие позиции по трансплантологии, в этом году выполнено 70 трансплантаций печени. Освоена методика родственной трансплантации печени – от родственников к родственникам была пересажена часть печени», – отметил министр здравоохранения.

Почки пересадили 112 раз. По трансплантации почек и печени Татарстан первый среди субъектов страны, идет сразу после двух московских центров. Почки и печень пересаживают в РКБ, сердце – в МКДЦ.

«Татар-информ» рассказывал об истории мамы четверых детей, которую спасли в МКДЦ, пересадив ей сердце.

В Татарстане за уходящий год было выполнено рекордное число пересадок сердца Фото: предоставлено МКДЦ

Построят ли в РТ Центр трансплантологии?

Напомним, в Татарстане в начале года бурно обсуждалось строительство Центра трансплантологии и высокотехнологичной хирургии, который должен появиться на базе РКБ. Рустам Минниханов поддержал проект строительства центра. А главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев рассказывал агентству, что там будут пересаживать кишечник, сердце и легкие.

Последний раз сообщалось, что полным ходом идет проектирование центра. Сегодня на встрече министра спросили, на какой стадии сегодня создание нового центра. Миннуллин объяснил журналистам, что такой центр должен быть федеральным, работать как минимум на Приволжский федеральный округ. И сложность заключается в финансировании, ведь нужны федеральные квоты на такие сложные операции.

Сейчас, по словам министра, переговоры с федеральным министерством идут полным ходом.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время посещения стенда Татарстана на ВДНХ сказал, что предварительно квоты предусмотрят. И в этом направлении в следующем году будем думать. Если это движение начнется, мы увидим, что к нам дополнительно пришли федеральные субсидии, которые мы распределим на трансплантацию, тогда уже можно будет говорить о начале строительства», – отметил Марсель Миннуллин.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что если поддержки федерального министерства не случится, то Татарстан на имеющихся сегодня площадях продолжит полностью обслуживать потребность республики в трансплантации и сможет развиваться дальше. «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане провели редкую операцию – медики РКБ достали из организма печень пациента, очистили ее от паразитов и кисты, которую они образовали, и вернули «чистую» печень обратно.

В РКБ провели редкую операцию: медики достали печень пациента, очистили ее от паразитов и вернули «чистую» печень обратно Фото: предоставлено Александром Киршиным

«13 частных медцентров сами отказались делать аборты»

Еще одна тема, которую затронули сегодня на пресс-конференции, – аборты.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что он не противник абортов, однако уверен, что к этому вопросу нужно подходить очень серьезно.

За прошлый год в Татарстане провели 5 800 абортов по желанию женщин, в 65% случаях аборты делали в частных медицинских центрах. Проблема, по словам министра, в том, что контролировать работу частных медцентров в этом направлении довольно сложно. В идеале с женщиной должны обязательно привести доабортное консультирование, его обычно проводят акушер-гинеколог и психолог. После этого ей необходимо дать неделю подумать. Однако, положа руку на сердце, частные клиники такие беседы не проводят и тем более не заставляют клиентку ждать семь дней.

«Тринадцать медицинских центров добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. Это не в ущерб центру, мы компенсируем это госзаказом за счет других видов деятельности. Медицинский центр не будет в убытке», – рассказал министр.

По словам министра, теперь такие консультации обязательны. В государственных клиниках кабинеты доабортного консультирования работают постоянно. Женщинам рассказывают о счастье материнства, о мерах социальной поддержки, о путях преодоления жизненных сложностей.

В государственных клиниках женщинам рассказывают о счастье материнства, о мерах социальной поддержки, о путях преодоления жизненных сложностей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы не запрещаем аборты, мы помогаем женщине усомниться в своем стойком решении прервать беременность по желанию. Это наша задача, и она дает определенные плоды», – подчеркнул Миннуллин.

Вскоре на базе 3-го родильного дома Казани откроется Республиканский центр кризисной беременности. Там будут помогать и общаться с женщинами, которые намереваются сделать аборт. Там же будут помогать тем, кто не может длительное время забеременеть. А также сопровождать тех, кто восстанавливается после прерывания беременности.

Марсель Миннуллин поделился с журналистами своей уверенностью в том, что в этом году количество абортов, проведенных по желанию женщины, а не по медицинским показаниям, будет меньше прошлогоднего.

Итоги деятельности системы здравоохранения за весь 2023 год подведут на традиционной коллегии министерства, которая пройдет в начале следующего года.

Фото на анонсе: minzdrav.tatarstan.ru