Метшин проверил, как идет строительство перинатального центра в казанской горбольнице №7

Перинатальный центр на базе больницы №7 откроют в Казани уже в феврале 2024 года. Медучреждение, где собираются принимать до 8 тысяч родов в год, должно будет стать одним из крупнейших акушерских центров в Поволжье, владеющих технологиями фетальной хирургии, сообщает мэрия Казани.

Благодаря современному оборудованию в центре будут оказывать высокотехнологичную помощь женщинам на протяжении всего срока беременности, а также проводить внутриутробные операции плода.

Благодаря современному оборудованию в центре смогут оказывать высокотехнологичную помощь женщинам на протяжении всего срока беременности, в том числе с высокой степенью риска осложнений, а также проводить внутриутробные операции плода. На сегодня все строительные работы завершены, специалисты занимаются монтажом тяжелого медицинского оборудования. Готовность объекта к открытию оценил Мэр Казани Ильсур Метшин.

«За последние 15 лет мы прошли большой путь. Если раньше радовались капитальному ремонту, созданию достойных условий для рожениц, то теперь мы обсуждаем технологии мирового уровня, которые пришли в Казань. Спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову, что создаются такие условия. Цифры сами за себя говорят – 50% всех родов по республике принимают в Казани. Высокие технологии вселяют уверенность, что все большее количество семейных пар решатся на второго, третьего и четвертого ребенка», – отметил градоначальник.

Главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова рассказала, что мощностей центра будет достаточно, чтобы обслуживать не только жительниц республики. Центр сможет взять на себя и соседние регионы, вроде Самарской области, Чувашии и Удмуртии.

Работа в центре будет идти по замкнутому циклу. То есть на всем сроке беременности пациенты смогут получить всю необходимую помощь. Так, один блок с операционными будет предназначен для женщин с высоким уровнем риска, второй – для рожениц с низким уровнем. В третьем блоке расположится женская консультация, а их близкое расположение позволит реагировать на возникающие трудности мгновенно.

Строительство перинатального центра стартовало в марте 2022 года. В семиэтажном здании площадью более 20 тысяч квадратных метров расположатся приемное и консультативно-диагностическое отделения, центр антенатальной охраны плода, акушерский стационар круглосуточного пребывания и неонатологический стационар, лаборатории и диагностические блоки. А в гинекологическом отделении будут принимать беременных со сроком до 22-х недель с высокой группой риска.