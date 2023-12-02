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Мурашко посетил стенд Татарстана на выставке-форуме «Россия»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко посетил стенд Татарстана на выставке-форуме «Россия». Экскурсию по экспозиции для него провел министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
Миннуллин рассказал ему о достижениях Татарстана в здравоохранении и работе, которая проводится для развития данной сферы, к примеру о решении проблемы кадрового дефицита.
Напомним, что сегодня в пяти павильонах ВДНХ проходят мероприятия Дня Татарстана. Республика представляет свои достижения в разных сферах, организовала мастер-классы, концерты, лекции и другие мероприятия для всех желающих. В церемонии открытия Дня республики принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
Фото: https://t.me/tidanews
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