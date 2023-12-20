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В Татарстане снизилась общая смертность населения
Татарстан за год улучшил показатели, которые говорят о состоянии системы здравоохранения. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«Общая смертность населения в 2022 году составила 11,5 промилле, в этом году мы достигли цифры в 10,6 промилле», – отметил министр.
Ожидаемая продолжительность жизни на этот год была 75,2 года, однако уже сейчас она составляет 75,4.
Встреча прошла в детской поликлинике №6 в Дербышках, она стала первой построенной по национальному проекту «Здравоохранение».
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