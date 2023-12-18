«Печень с паразитами оперировали отдельно от пациента»: в РКБ провели редкую операцию

Сергей Пушкин из Менделеевска еще шесть с половиной лет назад почувствовал, что что-то образовалось в животе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти семь лет жил с образованием в печени, но к врачам не шел

Впервые Сергей Пушкин из Менделеевска заметил, что с его организмом происходит что-то неладное, еще шесть с половиной лет назад. В прямом смысле слова, почувствовал, что что-то образовалось в животе.

Сергей обратился к врачам, ему сделали УЗИ, другие исследования. Сказали точно, что это не рак. Тогда Сергей успокоился, а дальше, признается, заработался, времени на свое здоровье никак не находил. И выяснять причину образования тогда не стал. А оно продолжало расти.

«Очень быстро уставал, сил не было. Плюс ночью было больно переворачиваться. Наклоняться тоже мешало. Ничего тяжелого не поднимешь», – вспоминает 48-летний пациент РКБ.

Четыре года назад мужчина попал-таки в руки инфекционистов, его начали лечить от паразитов. Но неприятные ощущения в боку не проходили.

В середине ноября мужчина Сергей оказался в Республиканской клинической больнице Татарстана – у него началась желтуха, он начал желтеть. Виной тому, как оказалось, было сдавливание желчевыводящих путей.

В печени пациента было множество паразитов – альвеококков. Они образовали огромную кисту Фото: © предоставлено Александром Киршиным

Огромная киста проросла почти до сердца

Выяснилось, что в печени пациента множество паразитов – альвеококков. Они образовали огромную кисту, которая проросла в нижнюю полую вену, а вверх дошла почти до правого предсердия.

Медики называют альвеококкоз паразитарным «раком» печени, потому что паразит сжирает все на своем пути.

«Через кишечник личинка этого паразита попадает в печень, закрывается небольшой капсулой и начинает там размножаться. Растет, растет, растет годами, поражая рядом располагающиеся структуры, органы, магистральные сосуды», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 РКБ Ленар Зиганшин.

Ленар Зиганшин: «Через кишечник личинка этого паразита попадает в печень, закрывается небольшой капсулой и начинает там размножаться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обычно если у пациента альвеококкоз или эхинококкоз, то хирурги РКБ просто удаляют паразитов вместе с кистой из печени. Но здесь поражение органа было настолько большим, что просто вырезать кисту было невозможно. Нужна была аутотрансплантация – пересадка печени самому себе. До сих пор таких операций в Татарстане не делали.

Сергею Пушкину в РКБ объяснили, что он может стать донором печени сам для себя, но операция очень непростая.

«Я сначала хотел, чтобы мне другую печень поставили – сделали пересадку. А потом подумал – что мне, своей печени не хватает? И хирурги хорошие у нас, поэтому я и согласился», – рассказал Сергей.

Александр Киршин: «Нам потребовались все этапы трансплантации печени, включая полное удаление печени вместе с полой веной» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Печень оперировали отдельно от человека

Большую команду врачей РКБ ждала непростая операция, ее проводило второе хирургическое отделение клиники.

«В данной ситуации его орган был поражен настолько, что мы не могли сделать удаление части печени внутри его собственного организма. Нам потребовались все этапы трансплантации печени, включая полное удаление печени вместе с полой веной – магистральным сосудом, который несет кровь от нижних конечностей к сердцу. Мы заменили его полую вену, печень переместили на столик, охладили, переместили в таз со льдом. Далее мы удалили пораженную половину печени вместе с сосудами, восстановили некоторые нужные сосуды и затем вшили реконструированный фрагмент печени обратно», – объяснил главный трансплантолог Минздрава Татарстана, хирург РКБ Александр Киршин.

По своей сложности эта операция превосходит даже пересадку печени от донора Фото: © предоставлено Александром Киршиным

Медики провели в операционной 13 часов. Все это время анестезиологи следили за тем, как организм Сергея справляется без печени.

Хирурги временно вшили воротную вену в «новую» полую вену, чтобы внутри тела кровообращение сохранялось.

По словам Александра Киршина, такие операции проводят всего в четырех клиниках страны. Теперь начали делать и в Казани. По своей сложности эта операция превосходит даже пересадку печени от донора.

Нужно было правильно высчитать объем печени, который необходимо было оставить Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объем печени, который необходимо было оставить, высчитывали заранее

Еще один важный момент, от которого зависел успех операции, нужно было правильно высчитать объем печени, который необходимо было оставить Сергею. Если бы здесь медики допустили ошибку, то после включения печени в кровоток, пациент бы не проснулся.

«Остаточный объем печени высчитывается до операции, проводится КТ-волюметрия печени. Специалисты службы компьютерной томографии высчитывают тот объем, который нужен для пациента», – объяснил Ленар Зиганшин.

«Остаточный объем печени высчитывается до операции, проводится КТ-волюметрия печени» Фото: © предоставлено Александром Киршиным

Главный трансплантолог республики добавил, что Сергею оставили половину печени и этого достаточно будет для нормальной дальнейшей жизни.

«Через некоторое время будет проходить регенерация органа, печень, как мы знаем, очень быстро регенерирует», – добавил Зиганшин.

Неделю после операции провел в реанимации

В реанимации после операции Сергей провел неделю. По словам заведующего второй хирургией, за состоянием пациента следили медики почти всех специальностей, что есть в клинике. После того как медики уверились, что здоровью мужчины ничего не угрожает, его перевели восстанавливаться в отделение.

«На пятый день после того, как меня спустили из реанимации, я уже бегаю», – рассказывает Сергей.

Сергей принимает лекарства, выполняет все рекомендации врачей. Пережить непростой период жизни ему помогает супруга.

«Я даже представить не могу, откуда этот паразит взялся… Вообще не понимаю» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Откуда взялся паразит?

Ответить точно, как именно паразит попал в организм Сергея, медики затрудняются. Хирурги склоняются к нескольким возможным вариантам: пил воду из крана либо подхватил от кошек или собак. Недоумевает и сам Сергей.

«Я даже представить не могу, откуда этот паразит взялся… Вообще не понимаю», – разводит руками мужчина.

По словам Александра Киршина, благодаря тому, что печень мужчине подсадили свою, ему не надо пить препараты, которые снижают иммунитет. А для организма, который был поражен большим количеством паразитом, это спасение. Вероятность отторжения своей же печени равна нулю.

«Врачам огромное-огромное спасибо, даже слова не подобрать, какие у нас хорошие врачи. В любой, даже сложный момент скажут все прямо в лицо: что предстоит, разложат все по полочкам», – заключил Сергей Пушкин.

Пациент с улыбкой заверил, что сейчас чувствует себя отлично. Пока медики РКБ продолжат наблюдать за состоянием уникального пациента, но обещают выписать его уже в ближайшее время.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, каким образом в организм человека могут попасть паразиты и чем это опасно.