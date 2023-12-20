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В Татарстане за год сделали 26 пересадок сердца
В Татарстане за год было выполнено рекордное число пересадок сердца. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
В республике провели 26 трансплантаций сердца. К примеру, за 2022 год было сделано восемь таких операций. А обычно проводилось по 2-3 операции в год.
«Мы второй год занимаем лидирующие позиции по трансплантологии, в этом году выполнено 70 трансплантаций печени, причем освоена методика родственной трансплантации печени – от родственника к родственникам была пересажена часть печени», – отметил министр.
Почки пересадили 112 раз. По трансплантации почкам и печени Татарстан первый среди субъектов страны, идет сразу после двух московских центров. Почки и печень пересаживают в РКБ, сердце – в МКДЦ.
«Татар-информ» рассказывал об истории мамы четверых детей, которую спасли в МКДЦ, пересадив сердце.
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