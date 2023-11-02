«Оно словно не чужое, а мое»: история многодетной матери, которой пересадили сердце

Проблемы со здоровьем у Ирины Гайнутдиновой начались десять лет назад. Тогда она жила в Находке Приморского края, работала в татаро-башкирской организации

Фото: из личного архива Ирины Гайнутдиновой

«Тяжелый инфаркт в 45 лет, я едва осталась жива»

Проблемы со здоровьем у Ирины Гайнутдиновой начались десять лет назад, до этого времени, по ее признанию, ее ничего не беспокоило. Но вдруг случился обширный инфаркт.

Тогда Ирина жила в Находке Приморского края, работала в татаро-башкирской организации «Туган тель», Ирина сама писала сценарии и проводила национальные праздники. А еще пела на татарском, в Находке последние четыре года проходил детский Сабантуй.

Ирина сама писала сценарии и проводила национальные праздники Фото: из личного архива Ирины Гайнутдиновой

У 55-летней Ирины четверо детей – две дочери и два сына. Сейчас им 18, 17, 16 и 15 лет. Двоих младших женщина взяла в Доме ребенка.

Когда у совсем молодой еще женщины случился инфаркт, это стало неожиданностью для всей ее семьи.

«В тот момент врачи сказали: “Скажите спасибо, что вы выжили, потому что девять из десяти человек умирают”, инфаркт был очень тяжелым», – рассказала «Татар-информу» Ирина.

Началось серьезное лечение: Ирина постоянно принимала лекарства, ей делали коронарографию, ставили стент – здоровье сердца поддерживали изо всех сил.

А год назад в Находке произошло страшное наводнение, семья Гайнутдиновых сильно пострадала в нем.

«Татарстан – это родина моих предков, моей бабушки, моей мамы. И я решила со своими детьми уехать из Приморья. Там мы остались без ничего, без дома. Я взяла детей и сказала: “Все! Мы едем в Татарстан. Еще одного наводнения я просто не переживу”», – рассказала Ирина.

У 55-летней Ирины четверо детей – две дочери и два сына Фото: из личного архива Ирины Гайнутдиновой

«В МКДЦ я попала в заботливые руки»

Дальше был волнительный и сложный переезд, который тоже сказался на здоровье Ирины.

«Мне стало еще хуже. И 29 июля я попала в больницу. На тот момент у меня была прописка, но дома не было. Я уже терпеть не могла, поэтому вызвала скорую, спросила, возьмут ли меня врачи, ведь я все-таки приезжая. На что мне работники скорой помощи ответили, что берут меня в больницу. Меня привезли в МКДЦ. Я не ожидала, что бригада работает настолько слаженно. Вокруг меня начали ходить люди, которые пытались мне помочь. Кто-то анализы берет, кто-то разговаривает со мной, кто-то ставит капельницу. В общем, я попала в заботливые руки», – рассказала пациентка.

Заведующий отделением кардиохирургии МКДЦ Ильдар Абдульянов объяснил Ирине, что ей поставили кардиовертер-дефибриллятор – он спасает от внезапной сердечной смерти. Но эффект от него временный и необходима пересадка сердца.

«Я старалась держаться. При заведующем не плакать, хотя слезинки капали. Когда в палату пришла, кто рядом со мной лежал, все заметили. Спросили – что-то случилось? Я хоть и не хотела говорить, но не получилось. Рассказала про то, что мне нужна трансплантация», – вспоминает Ирина.

Ирине было очень страшно, она плакала, но в то же время мысленно готовила себя к операции. Ирина рассказала детям, что ей необходима сложнейшая операция. Но всей опасности ситуации ребята в силу возраста еще не осознавали.

В первый раз звонок из Межрегионального клинико-диагностического центра раздался в сентябре Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бог дал шанс, чтобы я жила, значит, это для чего-то нужно»

В первый раз звонок из Межрегионального клинико-диагностического центра раздался в сентябре. Ирине сказали, что есть подходящее сердце. Но тогда у нее еще не окончены были важные дела: дети не были прописаны, шел процесс покупки и оформления дома.

«Я отказалась от той операции, но очень попросила не убирать меня из списка. Объяснила, что от операции я не отказываюсь, но на данный момент мне нужно позаботиться о детях и я просто не могу сейчас лечь в больницу», – рассказала Ирина.

Второй звонок раздался 10 октября. Ирина призналась, что к тому моменту она уже была морально готова. Врачи по телефону сказали, что сердце подходит ей по всем параметрам.

«Мне Бог дает шанс, чтобы я жила, значит, это для чего-то нужно. И я согласилась. Быстро собрала вещи. И из Арска приехала на операцию», – рассказала Ирина.

Когда Ирина только собралась в МКДЦ, увидела, что одна из ее дочерей возвращается из школы. Женщина остановила таксиста.

«Я вышла из машины, сказала: “Доченька, я поехала в больницу”. У нее случилась истерика. А когда дети только узнали, что мне нужно сердце, именно эта дочь просила: “Вот, мамочка, вот бы тебе новое сердце поставили”», – рассказала пациента МКДЦ.

Ирина уверена, что донорское сердце нашлось так быстро неспроста. Ведь ей еще надо поднять детей. Когда Ирина рассказывала о детях, у нее на глаза навернулись слезы. Вспоминает, что младшим призналась в том, что она не их родная мать, только тогда, когда стало совсем плохо. Но и дочь и сын в один голос сказали, что мать – это не та, что родила, а та, что воспитала.

С начала года в МКДЦ провели уже 22 пересадки сердца Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2023 году провели уже 22 пересадки сердца

С начала года в МКДЦ провели уже 22 пересадки сердца. К примеру, в прошлом году таких сложнейших операций было восемь. До этого делали по три-четыре в год. Теперь количество квот выросло и врачи могут спасать еще больше жителей Татарстана.

Пересадка, которую делали Ирине, была двадцатая по счету, юбилейная. Такие операции длятся в среднем по три часа. Важнейшие сосуды и артерии, ведущие к сердцу и от него, пережимаются, человека подключают к аппарату искусственного кровообращения.

Плохо работающее сердце убирают, на его место располагают новое и аккуратно соединяют: сосуд с сосудом, вену с веной.

Когда сердце «присоединили» ко всем жизненно необходимым «нитям» нашего организма, медики снимают зажим с аорты, и в этот момент происходит настоящее чудо – чужое сердце начинает биться.

«Трансплантация сердца показана тем пациентам, у которых имеется сердечная недостаточность в выраженной степени. Когда уже медикаментозными или же другими хирургическими методами вылечить или уменьшить симптоматику сердечной недостаточности невозможно. Пересадка нужна, когда другие методы бессильны», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии МКДЦ Ильдар Абдульянов.

Ильдар Абдульянов: «Пересадка нужна, когда другие методы бессильны» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Чаще всего пересадка нужна пациентам, которые перенесли не один инфаркт миокарда. Из-за них наступает дисфункция миокарда. Также на операционный стол попадают пациенты с врожденной или приобретенной кардиомиопатией, которая развивается из-за вирусных или бактериальных инфекций.

В самой операции принимает участие бригада медиков из девяти человек. В общей сложности на всем пути сердца к новому владельцу задействованы медики 30 специальностей. Одни принимают и готовят донорское сердце, другие проверяют, подойдет ли орган потенциальному реципиенту, следующие – проводят подготовку человека к операции, хирурги оперируют, дальше в работу включаются те, кто помогает человеку научиться жить с новым сердцем.

Чтобы трансплантация произошла, должны сойтись множество факторов. Во-первых, сердце, которое может стать донорским, должно быть здоровым. Во-вторых, с предполагаемым пациентом, которому его пересадят, должна совпасть группа крови, а также должны хотя бы примерно совпадать рост, вес и возраст.

«Я проснулась, понимая, что у меня что-то новое в груди бьется»

После наркоза Ирина очнулась сама. Рассказала, что ей в глаза светило солнышко, поэтому она и проснулась.

«Я проснулась, понимая, что у меня что-то новое в груди бьется. Но я не почувствовала, что оно чужое. Будто бы мое. Я была счастлива, что проснулась, что я – жива», – рассказала пациентка МКДЦ.

В стационаре после операции люди проводят в среднем по три недели, а после этого регулярно навещают врачей МКДЦ, проходят обследования Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В реанимации после операции Ирина провела пять дней. Сразу после перевода оттуда она позвонила детям, говорить было непросто, объяснила, что с ней все хорошо и ее перевели в обычное отделение. Чтобы сердце прижилось, пациентам назначают препараты, которые снижают иммунитет, чтобы новый орган не отторгался. Эти таблетки Ирина теперь будет принимать всю жизнь.

В стационаре после операции люди проводят в среднем по три недели, а после этого регулярно навещают врачей МКДЦ, проходят обследования.

Сколько будет жить новое сердце и как оно будет работать – никто не знает. Многое зависит от того, насколько точно обладатель нового сердца будет следовать рекомендациям врачей, принимать терапию.

«Дальше – новая жизнь. И сколько человек проживет с этим сердцем, одному Богу известно», – заметил врач.

Сейчас Ирина ждет каждого сообщения от своих детей, которые во всем поддерживают ее и очень ждут выписки мамы. А еще планирует провести пятый юбилейный детский Сабантуй в Находке.

«Я восхищаюсь местными медиками. Они говорят, что они не Боги. Но дать такой шанс, чтобы человек жил… Это люди, которые на своем месте. Люди, которые делают благородное дело. Это настолько добрые и искренние люди, хотя у них такая сложная профессия, а они приходят и улыбаются», – поблагодарила Ирина медиков.

Ирина призналась, что сейчас она просто хочет жить и дарить добро людям.

Завотделением надеется, что число квот на пересадки сердца будут увеличиваться, ведь, по его словам, тех, кому необходимо помочь, в Татарстане немало. И даже после 22 пересадок в год, все еще есть список тех, кому необходимо новое сердце.

«МКДЦ – единственная клиника в Татарстане, где пересаживают сердце»

В пятерку медицинских центров России и Поволжья по количеству трансплантаций сердца в этом году вошел Межрегиональный Клинико-Диагностический центр. Благодаря внедрению высокотехнологичных методов лечения пациенты со сложными патологиями лечатся у себя в Татарстане, а не едут в федеральные центры.

При поддержке Правительства Татарстана и Раиса республики Рустама Минниханова по национальным проектам «Демография» и «Здравоохранение» реализуется отдельная подпрограмма «Развитие трансплантологии в РТ на 2019-2024 годы».

Самая первая операция по пересадке сердца в МКДЦ состоялась в 2011 году. Ее провели 48-летнему жителю Зеленодольска, страдающему дилатационной кардиомиопатией, татарстанские кардиохирурги тогда работали вместе с приглашенными специалистами из НМИЦ им. Академика Шумакова.

С того момента в Татарстане выполнили 43 пересадки сердца. В настоящее время МКДЦ, как центр высоких технологий в кардиохирургии Татарстана, является единственной клиникой в республике, которая выполняет трансплантацию сердца.