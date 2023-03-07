Херш смехом отреагировал на публикацию NYT о «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш, ранее выдвинувший версию о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» по приказу руководства США, не стал комментировать статью газеты The New York Times о возможной причастности к диверсии некоей проукраинской группировки, а только рассмеялся. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал», — подчеркнул публицист.

«Я сейчас гляжу на [статью NYT]. Вот это да, источники не называются», — заметил Херш и рассмеялся. После этого он добавил: «Мне нечего сказать. Мне пора».

По информации американской газеты, новые разведданные свидетельствуют, что взрывы на газопроводах организовала некая негосударственная группа, судя по всему, не связанная с какими-либо украинскими чиновниками, включая Президента Украины Владимира Зеленского.

При этом участники группировки, по словам источников издания, были противниками Президента РФ Владимира Путина. Среди них могли присутствовать россияне и украинцы, но не американцы и британцы.

Вместе с тем, по оценке собеседников NYT, заложившие взрывчатку водолазы не работали на военные или разведывательные службы какой-либо страны, однако в прошлом могли проходить специальную подготовку.

Ранее сам Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС Соединенных Штатов во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года. В сентябре трубопроводы будто бы были подорваны сигналом, который подал сброшенный с норвежского самолета радиобуй.

В Белом доме эти утверждения назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь сказал об отсутствии у него сведений, кто именно осенью прошлого года устроил взрывы на газопроводах.