Патрушев заявил об отсутствии данных о виновных во взрывах на «Северных потоках»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об отсутствии у него сведений о том, кто осенью прошлого года устроил взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю [данными], кто подорвал», — приводит слова чиновника РИА Новости..

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. В сентябре трубопроводы будто бы оказались подорваны сигналом, который был подан с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

В Белом доме эту информацию назвали не соответствующей действительности. «Эта совершенная ложь и полная фикция», — подчеркнула руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон.