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Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь
Американский Президент Джо Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
«Да, они [американские водолазы] сделали это ближе к концу учений, – рассказал публицист. – Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент».
По его словам, Байден «приказал сделать это в сентябре», при этом многие участники операции, которые занимали высокие посты в спецслужбах, считали проект безумным и выступали против. Также Херш уточнил, что из-за промедления из заложенных восьми бомб сработали только шесть.
Президент США пришел к решению устроить диверсию потому, что опасался вероятного выхода Германии из санкций против Москвы на фоне неудачного для Запада положения дел в конфликте на Украине.
«"Северный поток — 2" приостановила сама Германия, а не международные рестрикции, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», – рассказывает Херш.
При этом на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в феврале 2022 года у Байдена еще не было таких планов, цитирует журналиста РИА Новости.
8 февраля Херш опубликовал статью, в которой утверждает, что водолазы ВМС США летом установили взрывчатку под российские газопроводы, а через три месяца ее активировали норвежцы.
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