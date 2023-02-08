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Политика
8 февраля 2023  17:27

Американский журналист: Взрывчатку под «Северный поток – 2» заложили водолазы ВМС США

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Взрывные устройства под российский газопровод «Северный поток – 2» заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений «Балтопс». Об этом заявил известный американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш.  

Автор статьи пишет, что решение о проведении операции принимал лично американский президент Джо Байден по итогам 9 месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности, среди них, в том числе были помощник Президента по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

По словам Херша, представители ВМС США предлагали применить подлодку, а ВВС США рассматривали возможность сброса с самолета бомбы с дистанционным взрывателем. Неназванный источник, обладающий непосредственной информацией о планировании операции, заявил, что основной вопрос состоял не в том, проводить ли в принципе операцию, а в том, каким образом ее провести. 

Отвечая на запрос журналиста, представители Белого дома и ЦРУ категорически отвергли данную информацию, передает ТАСС.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

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