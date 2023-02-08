Белый дом отверг версию о причастности ВМС США к взрывам на «Северном потоке − 2»

Информация о том, что взрывные устройства под газопровод «Северный поток – 2» были заложены водолазами ВМС США, — это «совершенная ложь». Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщает ТАСС.

«Эта совершенная ложь и полная фикция», — подчеркнула она в ответ на вопрос агентства.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северный поток — 2» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений «Балтопс».