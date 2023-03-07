NYT: «Северные потоки» могла подорвать проукраинская группировка

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» осенью прошлого года могла подорвать проукраинская группировка, не связанная с официальными властями Украины. Об этом со ссылкой на новые разведывательные данные, изученные американскими официальными лицами, пишет газета The New York Times.

«Американские чиновники заявили, что у них нет доказательств того, что Президент Украины Владимир Зеленский или его высшие сотрудники были вовлечены в операцию, или что злоумышленники действовали по указанию каких-либо украинских государственных чиновников», — констатирует издание.

Источники NYT при этом подчеркнули, что им многое неизвестно о диверсантах и их связях. В обзоре недавно собранных разведданных отмечается, что они были противниками Президента РФ Владимира Путина, но не говорится о том, кем именно они были, как и о том, кто руководил операцией и финансировал ее.

Собеседники издания отказались раскрывать характер разведданных, как они были получены или какие-либо подробности о собранных доказательствах. По их словам, твердые выводы на данный момент отсутствуют.

Вместе с тем изучившие разведданные чиновники заметили, что диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, либо среди них были и те, и другие. При этом среди них не было американцев и британцев.

Взрывчатка, скорее всего, была заложена с помощью опытных водолазов, которые на тот момент не работали на военные или разведывательные службы какой-либо страны, однако в прошлом могли проходить специальную подготовку.

«Любое предположение о причастности Украины, прямой или косвенной, может нарушить доверительные отношения между Украиной и Германией, ослабив поддержку немецкой общественности, которая смирилась с высокими ценами на энергоносители во имя солидарности», — предупреждает американская газета.