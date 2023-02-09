В Норвегии назвали «чушью» обвинения в причастности к подрыву «Северных потоков»

Утверждения о причастности Норвегии к диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются «чушью». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел королевства, передает РИА Новости.

«Эти обвинения — чушь», — подчеркнули в норвежском МИД в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию американского журналиста Сеймура Херша.

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

В Белом доме эту информацию назвали не соответствующей действительности. «Эта совершенная ложь и полная фикция», — отметила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон.

При этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об отсутствии у него сведений о том, кто осенью прошлого года устроил взрывы на газопроводах. «Я не располагаю [данными], кто подорвал», — пояснил он.