news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 марта 2026 19:44

Вывоз российских туристов с Ближнего Востока планируется завершить к 14 марта

Читайте нас в
Телеграм
Вывоз российских туристов с Ближнего Востока планируется завершить к 14 марта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока предполагается завершить к 14 марта. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«В качестве вывода могу сказать, что если мы на уровне текущей активности будем получать подтверждение слотов и выдачи разрешений российским и иностранным авиакомпаниям, то мы завершим вывоз российских граждан примерно за десять дней, то есть до 14 марта текущего года включительно», – проинформировал заместитель Председателя Правительства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Работаем на постоянной основе. Я контролирую ситуацию с Росавиацией», – заверил Савельев, добавив, что взаимодействует по этой проблеме с другим вице-премьером – Дмитрием Чернышенко и с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

«Татар-информ» сообщал, что в ОАЭ по данным на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.

Всего начиная с 2 марта из стран Ближнего Востока удалось вывезти 6 тыс. граждан России, из них 3,3 тыс. составляют организованные туристы. Сегодня, 4 марта, планируется привезти в РФ из ближневосточных государств 7,1 тыс. человек на 34 рейсах.

читайте также
Путин поручил профильным ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока
Путин поручил профильным ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока
С Ближнего Востока начиная с 2 марта вывезли 6 тыс. граждан России
С Ближнего Востока начиная с 2 марта вывезли 6 тыс. граждан России
Решетников: Туроператоры обязаны полностью возвращать средства за туры на Ближний Восток
Решетников: Туроператоры обязаны полностью возвращать средства за туры на Ближний Восток
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана
На фоне ограничений рейсов на Ближний Восток прокуратура защищает права пассажиров
#сша и иран #туристы из россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

4 марта 2026
Снегоплавильные станции Казани приняли более 724 тыс. тонн снега с начала зимы

Снегоплавильные станции Казани приняли более 724 тыс. тонн снега с начала зимы

3 марта 2026
Новости партнеров