Вывоз российских туристов с Ближнего Востока планируется завершить к 14 марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока предполагается завершить к 14 марта. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«В качестве вывода могу сказать, что если мы на уровне текущей активности будем получать подтверждение слотов и выдачи разрешений российским и иностранным авиакомпаниям, то мы завершим вывоз российских граждан примерно за десять дней, то есть до 14 марта текущего года включительно», – проинформировал заместитель Председателя Правительства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Работаем на постоянной основе. Я контролирую ситуацию с Росавиацией», – заверил Савельев, добавив, что взаимодействует по этой проблеме с другим вице-премьером – Дмитрием Чернышенко и с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

«Татар-информ» сообщал, что в ОАЭ по данным на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.

Всего начиная с 2 марта из стран Ближнего Востока удалось вывезти 6 тыс. граждан России, из них 3,3 тыс. составляют организованные туристы. Сегодня, 4 марта, планируется привезти в РФ из ближневосточных государств 7,1 тыс. человек на 34 рейсах.