Путин поручил профильным ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин уже дал команды МЧС и другим профильным ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока, чтобы эвакуировать застрявших там из-за кампании Израиля и Соединенных Штатов против Ирана и ударов исламской республики по арабским странам Персидского залива российских туристов.

«По поводу вывоза туристов наших с Ближнего Востока, из стран Ближнего Востока, как здесь дела обстоят? Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее», – заявил глава государства на совещании с членами Правительства страны (цитата по ТАСС).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Объединенных Арабских Эмиратах по данным на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.