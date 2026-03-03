Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В международном аэропорту Казани совершил посадку первый после введения ограничений в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов самолет из Дубая. Согласно данным онлайн-табло, лайнер приземлился в столице Татарстана в 4:09 по московскому времени.

Два других рейса из ОАЭ, которые должны были прибыть в Казань в 0:50 и 4:25, были отменены. На данный момент в расписании значатся еще два борта из Дубая – их прибытие ожидается в 12:55 и 13:30.

Напомним, ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям использовать обходные маршруты при полетах в страны Персидского залива из-за обострения обстановки в регионе. Ограничения в небе над ОАЭ и ряде соседних стран привели к массовым корректировкам графиков полетов по всему миру.